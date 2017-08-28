Ураган «Харви» вызвал наводнения в Техасе, есть жертвы

Алматы. 28 августа. КазТАГ – Ураган «Харви» вызвал наводнения в американском штате Техас, есть жертвы, сообщают СМИ.

«До 2000 человек эвакуированы из районов города Хьюстона, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом «Харви». В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди», — говорится в сообщении Русской службы ВВС.

Согласно Национальной метеорологической службе, в городской черте, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение в связи с наводнением. В городе закрыта часть больниц, аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы. В округах Форт-Бенд, Хэррис, Бразория и Галвестон «затопление носит катастрофический характер, условия потенциально опасны для жизни». Во время стихийного бедствия, по последним данным, погибли 5 жителей Техаса. Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

По словам губернатора Грега Эббота, в городах Хьюстон и Корпус-Кристи уже выпало по 50 см осадков и еще может выпасть до 40 см. Также сообщается, что он направил 1800 военнослужащих для участия в операциях по спасению и восстановлению инфраструктуры.

Американские СМИ называют наводнение в Хьюстоне катастрофой. В минувшую субботу в этом четвертом по величине городе США выпало 508 мм осадков, а в ближайшие дни этот показатель может возрасти вдвое, прогнозирует Национальная метеорологическая служба США.

Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, ураган четвертой категории «Харви» в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась за минувшую ночь с 29 м/с до 20,1 м/ с. «Харви» в настоящий момент смещается на юго-восток со скоростью лишь 0,5 м/с.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об угрозе наводнения для многих округов на юго-востоке Техаса. В некоторых местах в воскресенье утром осадки выпадали со скоростью от 10 до 15 см в час.

Удара стихии подобной силы США не испытывали с 2004 года, когда в результате урагана «Чарли» погибли 15 человек. Его ущерб тогда оценили в $16 млрд. Кроме того, в 2005 году ураган максимальной (пятой) категории «Катрина» ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан.