Назначен заместитель акима Алматы

Алматы. 29 августа. КазТАГ – Алмас Мадиев назначен заместителем акима города Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«По согласованию с администрацией президента республики Казахстан Алмас Мадиев назначен заместителем акима Алматы на период полуторагодичного учебного отпуска Ерлана Аукенова, поступившего в Лондонскую школу экономики и политических наук», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

А.Мадиев в последние полтора года работал в Алматы руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города.

Кроме этого, в разные годы он занимал пост заместителя председателя правления НК «СПК «Оңтүстік», директора департамента финансов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и председателя правления НК «СПК» Павлодар».