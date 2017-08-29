Жумагалиев стал заместителем премьер-министра Казахстана

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Астана. 29 августа. КазТАГ — Заместителем премьер-министра Казахстана назначен Аскар Жумагалиев, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича заместителем премьер-министра Республики Казахстан», — говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Напомним, А. Жумагалиев с мая 2015 года возглавлял нацкомпанию «Казатомпром». С августа 2014 года занимал пост вице-министра по инвестициям и развитию РК. 

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