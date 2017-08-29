Президент Казахстана внес дополнения в указ о судебной системе и статусе судей

Астана. 29 августа. КазТАГ – Указом президента РК Нурсултана Назарбаева внесены изменения и дополнения в указ президента РК от 26 июня 2001 года № 643 «Об утверждении положений, предусмотренных конституционным законом РК «О судебной системе и статусе судей РК», сообщает пресс-служба главы государства.

Так, согласно документу, опубликованному на сайте Акорды во вторник, исключен подпункт 4) пункта 1, предусматривающий общий срок прохождения стажировки в 1 год, из них 11 мес. в районном суде и 1 мес. – в областном.

Между тем пункт 3 Положения о прохождении стажировки кандидатом в судьи дополнен частью третьей следующего содержания: «Лицам, избранным либо назначенным с должности судьи на государственную должность в представительных органах, а также назначенным с должности судьи на должность, непосредственно связанную с организационным обеспечением правосудия, прохождение стажировки не требуется»;

«Подпункт 1) пункта 5 изложить в следующей редакции: «1) достигший возраста тридцати лет;»; подпункт 2) пункта 13 изложить в следующей редакции: «2) права и обязанности сторон, в том числе обязанность стажера-кандидата в период действия положительного заключения пленарного заседания участвовать в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в суды, в которые он изъявил желание перед прохождением стажировки, и возврата потраченных на него государственных средств в случае отказа от участия в конкурсах на соответствующие вакантные должности», — поясняется в документе.

Напомним, что ранее возрастное требование было с 25 лет.

Также изменения коснулись 25 пункта Положения о судебном жюри. В частности, добавлено: «При проведении периодической оценки профессиональной деятельности действующего судьи квалификационной комиссией дополнительно истребуются результаты анализа оценки деятельности судьи участниками судебных процессов. Оценка проводится на основании методики, определяемой председателем Верховного суда РК».

Кроме того, пункте 30 подпункт 2) изложен в следующей редакции: «рекомендовать для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии», подпункт 4) изложен с редакции: «о переводе в другой суд, на другую специализацию.

Также пункт 30 дополнен новым подпунктом 6) следующего содержания: «отказать в даче рекомендации для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии»; второй абзац этого пункта изложен в другой редакции, исключающий подпункт 4) «рекомендовать для перевода в другой суд, на другую специализацию»: «Решения квалификационной комиссии Судебного жюри, предусмотренные подпунктами 2), 3) и 6) настоящего пункта, носят рекомендательный характер».

Кроме того, пункт 31 изложен в следующей редакции: «Решение квалификационной комиссии Судебного жюри о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности по результатам периодической оценки профессиональной деятельности является основанием для внесения председателем Верховного суда в Высший судебный совет представления об освобождении судьи от занимаемой должности. Решение квалификационной комиссии Судебного жюри о переводе судьи в другой суд по результатам периодической оценки профессиональной деятельности является основанием для внесения председателем Верховного суда в Высший судебный совет представления о переводе судьи в другой суд, а в случае отказа от перевода направляется представление об освобождении судьи от занимаемой должности».

Между тем пункт 44 изложен в следующей редакции: «Основанием для рассмотрения дисциплинарной комиссией Судебного жюри материалов в отношении судьи являются также обращения физических и юридических лиц, если ими были использованы все иные имеющиеся способы обжалования действий судей. Под иными имеющимися способами обжалования действий судей понимается рассмотрение в установленном порядке обращений физических и юридических лиц вышестоящими должностными лицами судов, органами судейского сообщества. Проверку по обращениям физических и юридических лиц проводят члены Судебного жюри совместно с уполномоченным органом».

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.