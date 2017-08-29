Астана. 29 августа. КазТАГ – Казахстан и Организация Договора о запрещении ядерных испытаний будут добиваться окончательного вступления в силу ДВЗЯИ, сообщает пресс-служба МИД РК.

«По случаю международного дня действий против ядерных испытаний, мы вновь заявляем о нашей готовности достичь мира, свободного от ядерных испытаний и подтверждаем свою решимость добиваться окончательного вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)», — говорится в совместном заявлении министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова и исполнительного секретаря подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассины Зербо, распространенном во вторник.

Также в документе отмечается, что «с момента принятия Договора Казахстан решительно поддерживает ОДВЗЯИ и демонстрирует готовность добиться, в конечном итоге, полной ликвидации ядерного оружия».

В качестве сопредседателя процесса, предусмотренного статьей XIV Договора, Казахстан совместно с Японией играет ведущую роль в глобальных усилиях по содействию вступлению ДВЗЯИ в силу, подчеркивается в заявлении.

Также указывается, что в качестве непостоянного члена совета безопасности ООН на период 2017-2018 года Казахстан продолжает неустанно поддерживать международные усилия, направленные на укрепление режима ядерного разоружения и нераспространения и уделять особое внимание угрозам, которые создает ядерное оружие для международного мира и безопасности.

«В международный день действий против ядерных испытаний мы должны напомнить себе о тех достижениях, которых нам удалось добиться. ДВЗЯИ имеет практически универсальный статус: на сегодняшний день Договор подписали 183 и ратифицировали 166 государств. Международная система мониторинга (МСМ) ДВЗЯИ на данный момент также близится к завершению. Она уже доказала свою действенность и эффективность. Мы убеждены в решающей роли системы мониторинга Договора для укрепления международной безопасности и доверия и подтверждаем свою приверженность оказывать его дальнейшую поддержку», — подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем напоминается, что Договор все еще должен вступить с силу. В связи с этим Казахстан вместе с ОДВЗЯИ обращается ко всем государствам-участникам с призывом предпринять для этого все усилия, чтобы запрет ядерных испытаний в конечном итоге приобрел обязательный характер в международном праве.

«Мы также призываем все государства продолжать сохранять мораторий на проведение ядерных испытаний. Мы призываем государства, которые не подписали и/или не ратифицировали Договор, сделать это без дальнейшего промедления. В частности, мы призываем оставшиеся восемь стран приложения №2 к ДВЗЯИ, чья ратификация необходима для вступления Договора в силу, проявить лидерство и сделать этот важный шаг», — призывают авторы заявления.

Между тем в условиях растущей озабоченности в связи с возможным распространением ядерного оружия и возобновления ядерных испытаний Казахстан и ОДВЗЯИ призывают все государства принять участие в мероприятиях, посвященных международному дню действий против ядерных испытаний, а также делать все возможное для вступления Договора в силу.

«Ради самих себя и во имя будущих поколений мы обязаны добиться безотлагательного вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — отмечается в заявлении.