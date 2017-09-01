Очередная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14-15 сентября

Астана. 1 сентября. КазТАГ — Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса пройдет в столице Казахстана 14-15 сентября 2017 года, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14-15 сентября 2017 года в Астане. По информации стран-гарантов, в ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

«Участники намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте, проекты положений о координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», — уточняется в информации.

Ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Накануне встречи высокого уровня страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы.

Напомним, 3-4 июля в Астане состоялся пятый раунд переговоров, по итогам которого было поручено совместной рабочей группе по деэскалации доработать все операционные и технические условия всех зон.