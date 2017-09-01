В Ташкенте открыли первый памятник Исламу Каримову

Алматы. 1 сентября. КазТАГ – Перед резиденцией Оксарой в Ташкенте открыли памятник первому президенту Исламу Каримову, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Как отмечается, в церемонии открытия участвовали президент Шавкат Мирзиеев, супруга первого президента страны Татьяна Каримова, премьер-министр Абдулла Арипов и его заместители, руководители министерств и ведомств, сенаторы, парламентарии и представители общественности.

Автором памятника стал Ильхом Жабборов – узбекский скульптор, автор монумента независимости и гуманизма на площади Мустакиллик, монумента Скорбящей матери на площади Памяти и почести, памятника Амиру Тимуру в центре Ташкента, барельефа Хамида Алимджана на одноименной станции метро и др.

И. Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016 года он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября И. Каримов скончался.