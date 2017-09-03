По факту драки на стройке в Астане возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство»

Астана. 3 ментября. КазТАГ — По факту драки на стройке в Астане расследуется уголовное дело по статье «хулиганство», сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

«По событиям, имевшим место 2 сентября т.г. в районе строящегося объекта «Абу-Даби плаза», МВД РК дополнительно сообщает: ДВД г.Астаны в рамках уголовного дела, зарегистрированного по статье 293 ч.2 (хулиганство) Уголовного кодекса РК, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлены подозреваемые, причастные к нанесению телесных повреждений сотруднику охранной фирмы Полатову. Аналогично установлен круг подозреваемых из числа сотрудников охранной структуры, причинивших в ответ на избиения Полатова телесные повреждения гражданам Индии – рабочим строительного объекта», — сообщил А.Садубаев в воскресенье.

Он отметил, что в настоящее время по делу проводятся следственные действия, «направленные на конкретизацию действий участников конфликта, по результатам которых будет дана соответствующая уголовному закону правовая оценка и виновные будут привлечены к ответственности».

Как напомнил А.Садубаев, «из 41 человека, доставленных в отделы полиции, 8 человек были привлечены к административной ответственности. Остальные после проведения профилактических мероприятий и предупреждения о недопущении нарушения общественного порядка были отпущены».

Как уже сообщалось, 2 сентября около 21.00 между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии, произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-Даби плаза». На место происшествия прибыли представители государственных структур и правоохранительных органов, которые оперативно локализовали инцидент.

«Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании», — прокомментировал ранее А.Садубаев.