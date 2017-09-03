КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы

Алматы. 3 сентября. КазТАГ — КНДР осуществила успешное испытание ядерной боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает ТАСС.

«В соответствии с распоряжением Трудовой партии Кореи (ТПК) о разработке стратегического ядерного оружия наши атомщики успешно испытали на севере страны водородную бомбу для межконтинентальных боеголовок», — приводится воскресное сообщение Корейского центрального телевидения.

Как уточняется, распоряжение о проведении очередных ядерных испытаний было отдано Политбюро ЦК ТПК в воскресенье ночью, в 03:00 по местному времени (00:30 аст).

В результате очередного, шестого по счету ядерного испытания КНДР, китайский сейсмологический центр зафиксировал 2 землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6 соответственно, предполагаемую причину которых китайские специалисты охарактеризовали как «взрыв и обрушение».

«Ядерные испытания не приведут к утечке радиации и не скажутся отрицательным образом на экологии региона, сообщило агентство KCNA со ссылкой на северокорейский Институт разработки ядерного оружия», — отмечается в информации.

«Мы получили подтверждение тому, что, даже несмотря на беспрецедентную мощь водородной бомбы, никакого опасного излучения на земной поверхности в месте проведения испытания зафиксировано не было. Аналогичным образом отсутствовала утечка радиоактивных материалов, в результате окружающая среда не пострадала», — говорится в заявлении.

В документе утверждается, что системы активации северокорейской бомбы сработали исправно, полностью в соответствии с планом конструкторов. Аналогичным образом обстояло дело и с техническим оснащением стратегического боеприпаса.

В воскресенье KCNA сообщило, что КНДР разработала новую водородную бомбу, которая может быть использована в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечалось, что бомба была представлена во время инспекции, которую провел лидер КНДР Ким Чен Ын в Институте ядерных разработок. Также подчеркивалось, что ее мощность может варьироваться от десятков до сотен килотонн, а все компоненты боезаряда производятся на территории страны.