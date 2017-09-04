Доставлены на родину четверо казахстанцев, вывезенных из зоны боевых действий в Ираке

Астана. 4 сентября. КазТАГ – Четверо граждан Казахстана, ранее вывезенных из зоны боевых действий в Ираке, доставлены на родину, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«Четверо граждан Казахстана, ранее выведенных из зоны боевых действий в Ираке, при содействии российской стороны доставлены на родину. Среди них женщина 1985 года рождения и трое ее несовершеннолетних детей», — написал А.Жайнаков на своей странице в Facebook в понедельник.

По его информации, «еще 3 детей, граждан Казахстана, и их мать, гражданка России, доставлены в город Грозный, где в настоящее время и продолжают находиться».

Обе семьи являются жителями Актау.

Отмечается, что остальные казахстанцы по-прежнему остаются в Ираке.

«В настоящее время консул посольства Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке решает на месте вопрос об их эвакуации на родину», — пояснил А.Жайнаков.

Как сообщалось, самолет с казахстанцами на борту прибыл в Грозный из Ирака вечером 1 сентября.