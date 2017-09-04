Сенат переизбрал омбудсмена РК

Астана. 4 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В ходе заседания сената парламента Казахстана Аскар Шакиров был повторно избран уполномоченным по правам человека в РК.

«В соответствии с подпунктом 1-1 статьи 55 Конституции Республики Казахстан сенат парламента РК постановляет: Шакирова Аскара Оразалиевича переизбрать на должность уполномоченного по правам человека в РК», — сказал председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании верхней палаты в понедельник.