Сенат переизбрал омбудсмена РК

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Астана. 4 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. В ходе заседания сената парламента Казахстана Аскар Шакиров был повторно избран уполномоченным по правам человека в РК.
«В соответствии с подпунктом 1-1 статьи 55 Конституции Республики Казахстан сенат парламента РК постановляет: Шакирова Аскара Оразалиевича переизбрать на должность уполномоченного по правам человека в РК», — сказал председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании верхней палаты в понедельник.
Напомним 30 июня обновленный состав депутатов верхней палаты официально начал свою работу.
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