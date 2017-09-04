Инфляция в Казахстане в августе составила 0,1%, с начала года — 3,9%

Астана. 4 сентября. КазТАГ – Инфляция в Казахстане в августе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,1%, по сравнению с соответствующим месяцем 2016 года — 7%, с декабря прошлого года — 3,9%, а за январь-август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 7,5%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, цены на продовольственные товары за 8 мес. (август 2017 года к декабрю 2016 года) повысились на 3,6%, непродовольственные товары подорожали на 4,2%, платные услуги – на 4%.

С начала текущего года повышение цен отмечено на картофель — на 17,3%, баранину – на 12%, говядину – на 11,2%, консервированное молоко – на 8,7%, кондитерские изделия – на 7%, конину – на 6,6%, сливочное масло, сычужный сыр – на 6,5%, фрукты – на 2,4%. Снижение цен зафиксировано на огурцы — на 68,6%, помидоры – на 55,2%, яйца – на 30,2%, чеснок – на 23,2%, гречневую крупу – на 18,8%, сладкий перец – на 17,9%, подсолнечное масло – на 10,4%.

«Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 8,4%, стеклянные и керамические изделия – 7%, автомобили – 5,5%, газеты и журналы – 5,1%, книги – 4,9%, текстильные изделия – 4,3%, одежду и обувь – 4,2%, фармацевтическую продукцию – 3,8%, товары личного пользования, бытовые приборы – по 3,7%, мебель и предметы домашнего обихода – 3,5%, моющие и чистящие средства – 3,2%», — указали в статкомитете.

Как отмечается, дизельное топливо подорожало на 9,3%, сжиженный газ в баллонах – на 7,7%, бензин – на 5,7%.

«Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги здравоохранения – на 5,1%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 3%, общественного питания – на 2,9%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 36,5%, внутригородским автобусом – на 8,9%, междугородним – на 4,4%, а железнодорожным транспортом на большие расстояния – подешевел на 0,4%», — сообщили статистики.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 9,6%, центральное отопление – на 7,3%, содержание жилья – на 6,2%, холодную воду – на 5,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 4,8%, электроэнергию – на 3,8%, горячую воду – на 3,6%.