В Казахстане планируют привлечь займы ЕБРР на сумму $150 млн для строительства платных дорог

Астана. 4 сентября. КазТАГ — Нацкомпания «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займов Европейского ранка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму $150 млн для строительства платных дорог, сообщил официальный представитель министерства по инвестициям и развитию РК Мурат Жуманбай.

«В настоящее время АО «НК «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займов ЕБРР на сумму $150 млн на внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы взимания платы на автодорогах», — написал М. Жуманбай на своей странице в Facebook в понедельник.

Как отмечает представитель МИР РК, на внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы планируется привлечение инвесторов в лице компаний Kapch, FETC, РТ-Инвест с софинансированием средств у ЕБРР (период реализации — 2018-2019 годы).

Также он пояснил, что в рамках госпрограммы «Нурлы жол» в этом году планируется 6,5 тыс. км автодорог сделать платными.

«В текущем году начался монтаж системы взимания платы на автодорогах Астана-Темиртау (132 км) и Алматы-Капшагай (42 км). Во втором полугодии планируется начать монтаж системы на автодороге Алматы-Хоргос (295 км). К концу года на данных участках планируется запустить систему», — уточнил М. Жуманбай.

Вместе с тем, по его данным, до конца года планируется завершить разработку проекта на внедрение платности на 5,5 тыс. км (Капшагай-Талдыкорган, Астана – Костанай – гр. РФ, Павлодар – гр. РФ, Актобе – Уральск – гр. РФ, Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – гр. Узбекистана, гр. РФ – Актобе – Кызылорда, Тараз – Кайнар, Щучинск – Кокшетау – Петропавловск – гр. РФ, Уральск – гр. РФ, Астана – Павлодар, Актау – Бейнеу, Кызылорда – Шымкент – Тараз, Шымкент — гр. Узбекистана).

Как сообщалось ранее, согласно госпрограмме «Нурлы жол» в Казахстане предусмотрено внедрить систему взимания платы на основных международных коридорах страны, в том числе на участках. Всего до 2020 года платная система проезда будет введена на автодорогах протяженностью 7 тыс. км.