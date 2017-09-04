Астана. 4 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Казахстан выражает серьезную озабоченность положением мусульман в Мьянме, заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«По поводу событий в Мьянме я хотел бы сказать, что наша страна, как член Совбеза ООН, активно приняла участие в организации и выступила на закрытых консультациях, которых прошли 30 августа. Вместе с другими странами-членами Совбеза ООН мы призвали власти Мьянмы к активному сотрудничеству с международными структурами — прежде всего с ООН, с Организацией исламского сотрудничества и другими партнерами, усилия которых направлены на урегулирование ситуации в Мьянме», — сказал глава МИД в кулуарах совместного заседания палат парламента в понедельник.

«Мы выражаем серьезную озабоченность и обеспокоенность положением мусульманской общины в Мьянме. Мы наблюдаем негативную тенденцию исламофобии в Мьянме, и в этой связи для нас очень важно, чтобы такие структуры, как контактная группа ОИС по ситуации в Мьянме, тоже была активно вовлечена в процесс урегулирования ситуации и находилась в диалоге с властями этой страны», — подчеркнул глава МИДа.

Он отметил, что одновременно Казахстан продолжает поддерживать «международные усилия, направленные на урегулирование ситуации в Мьянме вокруг мусульманской общины».

«Среди инициатив, наряду с теми, которые продвигаются по линии ОИС и некоторых других международных и гуманитарных организаций, — деятельность группы под руководством бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, в рекомендациях которых содержатся меры, прежде всего, по урегулированию ситуации по социально-экономическому развитию региона и по положению там мусульманского населения», — заключил министр.

Как сообщали СМИ, свыше 400 человек погибли в результате конфликта в Мьянме. По официальной информации, «боевики-рохинджа» напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн (старое название Аракан).