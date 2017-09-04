«Следует ли ожидать осенью принятия неких «судьбоносных» решений». «Борьба Астаны с «неправильной» религией набирает обороты». «Русский сепаратизм в Казахстане — это уже миф». «Безнадзорная реконструкция Алматы»

Сетевой Казахстан. 4 сентября 2017г.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев о прогнозах на осень: Круг людей, которых затронут перемены, окажется достаточно широким» — Прогнозы на предстоящий осенний политический сезон в Казахстане наполнены ожиданиями, как минимум, нового раунда кадровых перестановок. Назначение в Кабмин двух топ-менеджеров нацкомпаний – главы «Казатомпрома» Аскара ЖУМАГАЛИЕВА и председателя правления национального холдинга «Байтерек» Ерболата ДОСАЕВА – сразу в ранг вице-премьеров, состоявшееся 29 августа, вероятно, может стать спусковым крючком для новой перезагрузки правительства. Впрочем, осенняя кадровая ротация стала настолько привычной для Казахстана, что острого интереса большие министерские переезды и смена аватарки главы ведомства в обществе не вызывают. Иной вопрос, следует ли ожидать осенью принятия неких «судьбоносных» решений, которые сбалансируют драматичные события начала года – громкие отставки и скандальные аресты чиновников самого высокого ранга. О том, какой будет политическая осень 2017 года в Казахстане, мы побеседовали с известным казахстанским политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

«Казахстан-2017: Итоги августа. Кадровые расклады с прицелом на осень» — Сергей РЕКЕДА — Логика кадровых перестановок доступна узкому кругу приближенных Елбасы – в АП, КНБ, правительстве. Вполне вероятно, что в сентябре-ноябре список отставников-акимов пополнится новыми именами. Вот уже год как АП РК, видимо по поручению Назарбаева, жестко отслеживает реальный ход исполнения госпрограмм и поручений президента. Пустить пыль в глаза как это бывало раньше, сейчас уже вряд ли получится.

SAYASAT . ORG . «Осень – 2017: мнения и оценки экспертов» — Политолог Расул ЖУМАЛЫ уверен, что в Казахстане политический истеблишмент страны и набранная им инерция, а также социально-экономическая сфера страны – это те две линии, которые не пересекаются.

Власть в Казахстане после прошлогодних земельных протестов пытается дать обществу некую перспективу, пытается вести за собой, и, таким образом, старается сконцентрировать на себе энергию модернизации, считает политолог Толганай УМБЕТАЛИЕВА. Но этот тренд, по ее мнению, не сбалансирован.

«Асылбек Избаиров: Отношение некоторых верующих к религии приобретало гибридные формы» — Министерство по делам религий и гражданского общества готовит пакет законодательных норм, укрепляющих светские принципы в стране. В частности, ведомство предлагает запретить ношение традиционной исламской одежды в общественных местах, наказывать за заключение религиозных браков без государственной регистрации и др. И пока документ ещё не отправился в парламент эти и другие нормы уже вызывают вопросы у общественности. Профессор кафедры религиоведения ЕНУ им. Л. Гумилева Асылбек ИЗБАИРОВ в интервью отмечает, что в условиях давления процессы религиозности могут политизироваться.

NOVGAZ.COM . «Игра на чувствах» — Борьба Астаны с «неправильной» религией набирает обороты. В Казахстане собираются принять изменения и дополнения к закону о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Закон о религии действует в стране с 2011 года, но борьба за контроль над религией началась еще раньше. С конца 90-х годов в Казахстане достаточно жестко пресекали все попытки отойти от официально установленных религиозных норм – в первую очередь, исламских. Казахстанский ислам – это суннизм по ханафитскому мазхабу, и все, что не вписывается в такие рамки, жестко наказывается.

MATRITCA . KZ . «Русский сепаратизм в Казахстане — это уже миф» — Основные события второй половины августа, получившие либо общественный резонанс, либо же имеющие серьезные политические последствия мы исследуем с известным казахстанским политологом в рамках нашего проекта «Аналитика с Султанбеком СУЛТАНГАЛИЕВЫМ» — Мне совершенно не нравится легко читаемая установка о моральном добивании известного казахстанского журналиста. Понятно, что таким образом пытаются воздействовать на редакционную политику ЦентрАзияМонитора — одного из немногих казахстанских СМИ, на площадке которого еще можно увидеть живое мнение и интересные острые материалы. Дело МАТАЕВЫХ и Бигельды ГАБДУЛЛИНА — это яркие примеры, в первую очередь, силовой зачистки информационного поля. Тонкий намёк на толстые обстоятельства тоже имеет место быть: до журналистского сообщества ненавязчиво доноситься посыл о необходимой предельной лояльности.

REGNUM . RU . Марат ШИБУТОВ – «Развитие в Казахстане прямой демократии: история и перспективы» — Одной из причин постоянной критики Казахстана со стороны различных международных организаций, занимающихся продвижением демократических ценностей, является слабость в стране представительной ветви власти по сравнению с исполнительной: малоавторитетный парламент, не очень активные депутаты, ограничения на выборах и слабая конкуренция между партиями.

Можно с этим согласиться, можно нет, но репутация сложилась. Однако никто не вспоминает про прямую демократию. Между тем она в Казахстане есть, развивается и неявно, но конкурирует с представительной демократией. При этом никакой особой специфики в развитии прямой демократии нет — это стандартная схема, идущая от развития коммуникационных технологий, которые дали потом и политический эффект.

TIME . KZ . «Ислам КУРАЕВ, политолог: Мы уже доказали свою мудрость» — Казахстан выступил с инициативой реорганизовать Совет Безопасности ООН, непостоянным членом которого он является. Об этом на прошлой неделе заявил министр иностранных дел республики Кайрат АБДРАХМАНОВ. Предложение Казахстана, в частности, заключается в том, чтобы количественно и качественно увеличить состав Совбеза, усовершенствовать его рабочие методы и повысить прозрачность. Прислушается ли Совбез ООН к мнению своего непостоянного члена? И будет ли реорганизация этой структуры способствовать улучшению ее работы? Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с казахстанским политологом Исламом КУРАЕВЫМ.

«Говорите, вас слушают» — На прошлой неделе судья Верховного суда РК Ербол РАХИМБЕКОВ на своей странице в Facebook рассказал о том, какие новшества ждут казахстанцев в рамках реформирования уголовного процесса. В частности, планируется по примеру Германии ввести в законодательство норму, предусматривающую обязательное уведомление граждан о проведенных в отношении них негласных следственных действиях — прослушивании телефонных переговоров, наружном наблюдении и т. д.

«Свидетельские противопоказания: не лги, не бойся, не молчи» — Если вы стали очевидцем преступления, знаете интересные подробности чьего-либо спора или владеете информацией о противозаконных поступках знакомых и незнакомых людей, то вас могут вызвать в суд в качестве свидетеля. Какие права имеет свидетель? Кого по закону нельзя наделять таким статусом? Как вести себя в суде? Казахстанские суды завалены гражданскими и уголовными делами, счет которых идет на тысячи. И в каждом процессе помимо судей, адвокатов, прокуроров, подсудимых и потерпевших участвуют свидетели. Статус непростой и весьма важный. Ведь порой именно от слов этих людей зависит, как сложится чужая судьба.

CAMONITOR . COM . «ЕНТ: решив одну проблему, оно породило другие» — Наши школы готовят «мозги» для других стран», – утверждает депутат мажилиса парламента, член Коммунистической народной партии Казахстана Ирина СМИРНОВА, комментируя скандал вокруг двух взаимоисключающих, изданных буквально на «коленке» приказов Министерства образования и науки РК об итогах распределения государственных грантов.

«Выйти из порочного круга бедности поможет проект «Өрлеу»» — Переформатированные государством меры социальной поддержки казахстанцев с каждым годом демонстрируют все большую эффективность. Один из самых успешных примеров последнего времени – реализуемый Министерством труда и социальной защиты населения проект «Өрлеу».

«Социальный разрыв в Казахстане меньше, чем в Западной Европе?» — Разрыв между доходами бедных и богатых традиционно считается негативным явлением, с которым непременно нужно бороться. А если рассматривать его с другой стороны — как фактор развития? Можно ли этот жирный минус социально-экономической действительности Казахстана превратить в плюс? Как бы утопично ни выглядел этот сценарий в наших реалиях, мы все же решили обсудить его с ведущим экспертом Института мировой экономики и политики Айман ЖУСУПОВОЙ.

KAPITAL . KZ . «У кого будет пятидневка и снизится ли нагрузка на школьников?» — Министерство образования и науки ранее заявило, что в казахстанских школах будут учиться пять дней в неделю. У родителей возникло сразу несколько вопросов: когда эта идея будет реализована, удлинится ли учебный год, будут ли перенесены каникулы. В министерстве дали ответы на эти вопросы. Приводим полный ответ профильного ведомства — Здесь надо понимать, что министерством создаются условия и возможности для предоставления 2-ух дней отдыха для детей. Министерство не должно регулировать и утверждать расписание каждой школы. Каждая школа решает этот вопрос индивидуально.

KURSIV . KZ . «Правительство закладывает в базовый сценарий развития экономики цену на нефть в $45» — Кабмин добавил уверенности: до 2022 года прогнозируется среднегодовой темп роста экономики на уровне 3,7%. По словам главы министерства Национальной экономики РК Тимура СУЛЕЙМЕНОВА, реализация таких госпрограмм развития как «Нурлы жол» и «Нурлы жер», а также внедрение проектного управления по реализации Третьей модернизации, позволяют ожидать высоких темпов в ряде секторов экономики.

FORBES . KZ . «Не ожидает ли Казком судьба Altyn Bank?» — Председатель правления Народного банка Казахстана Умут ШАЯХМЕТОВА — Мы не собираемся продавать Казком, так как оздоровить такого второго крупнейшего игрока на рынке и продать его, создав тем самым себе конкурента, смысла нет. Здесь есть только один сценарий: мы однозначно будем в группе и дальше решим, будет ли это объединение или специализация банков. Допустим, один финансовый институт сможет специализироваться на рознице, другой – на корпорациях, или еще какие-то варианты. Этот вопрос нам еще предстоит решить. Сейчас разрабатывается стратегия. Но мы точно не рассматриваем продажу Казкома.

365 INFO . KZ . «Жизнь такая: казахстанцы стали намного больше пить алкоголь» — Сограждан не останавливает даже рост цен на алкогольную продукцию. Причем больше всего увеличилась доля потребляемого коньяка. Хотя и водки меньше пить тоже не стали.

«Казахстанцы все менее довольны качеством образования» — Количество казахстанцев, которых устраивает положение дел в отечественном образовании, снижается. Доля тех, кого устраивает стоимость, доступность и качество услуг, в подавляющем большинстве случаев не превышает 50%, а в случае с высшим образованием доходит и до 25%.

INFORMBURO . KZ . «Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек» — В ночь на 2 сентября из-за беспорядков в Астане перекрыли улицы и стянули на них спецназ. Informburo.kz собрал главное об инциденте в столице. В ДВД рассказали, что полиция была стянута из-за бытового конфликта на КПП строительного объекта "Абу-Даби Плаза". Конфликтовали иностранные рабочие и сотрудники охранной организации.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Почему "Абу-Даби Плаза" строят рабочие из Индии?» — Конфликт между рабочими в Астане, вылившийся в массовую потасовку, свидетельствует о том, что в стране есть пласт проблем, связанный с трудовой миграцией, считает политолог Замир КАРАЖАНОВ — Ситуация, которая произошла в Астане, говорит о том, что необходимо защищать интересы местных кадров. Иностранцы иностранцами, но по законодательству иностранные инвесторы-работодатели не могут просто брать и приводить своих рабочих, если не докажут, что никак без них не могут обойтись.

CARAVAN . KZ . «О чем молчит “Черный беркут”» — Журналист “КАРАВАНА” побывал в колонии, где содержатся арканкергенский стрелок Владислав ЧЕЛАХ и другие приговоренные к пожизненному заключению. Убийцы детей, потрошители проституток и другие душегубы – коэффициент жестокости на один квадратный метр в стенах учреждения УК-161/3, в народе именуемого “Черный беркут”, в Костанайской области зашкаливает. Как и чем живут те, кто избежал смертной казни и получил пожизненный срок за преступления, – в эксклюзивном материале.

AZATTYQ . ORG . «Два дела Александра Харламова» — Прекращено следствие по второму уголовному делу правозащитника Александра ХАРЛАМОВА о возбуждении религиозной розни. Однако первое дело, открытое на него пять лет назад по той же статье, еще не закрыто.

«Куда уходят снесенные заборы?» — В рамках программы «Город без заборов» в Алматы демонтируют металлические ограждения. Репортер Азаттыка решил выяснить, куда их потом девают.

EXCLUSIVE . KZ . «Безнадзорная реконструкция Алматы» — «Открытая редакция» журнала Exclusive.kz продолжает обсуждать самую масштабную и волюнтаристскую реконструкцию мегаполиса. На этот раз в онлайн-планерке приняли участие архитекторы, дизайнеры и те, кто непосредственно занят модернизацией облика города. Предлагаем наиболее интересные выдержки из обсуждения.

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