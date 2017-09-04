Казахстан заявил о неприемлемости и категорическом осуждении ядерных испытаний КНДР

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Астана. 4 сентября. КазТАГ — Казахстан заявил о неприемлемости и категорическом осуждении ядерных испытаний в Северной Корее, говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) Казахстана.

«3 сентября 2017 года правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о проведении испытания водородной бомбы. В этой связи Казахстан заявляет о неприемлемости и категорическом осуждении подобных действий КНДР в нарушение резолюций Совета безопасности ООН», — говорится в заявлении МИД РК, опубликованном в понедельник.

«Являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Казахстан считает, что данные действия руководства КНДР наносят серьезный ущерб усилиям мирового сообщества по ядерному разоружению, укреплению режима нераспространения, а также создают серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом», — подчеркивается в документе.

Казахстан выступает за полное запрещение ядерных испытаний в мире и вновь призывает Северную Корею отказаться от ядерных амбиций и незамедлительно вернуться к многосторонним переговорам по ядерной проблеме.

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