Цены на продтовары в Казахстане в августе за год выросли на 8%

Астана. 4 сентября. КазТАГ – Цены на продовольственные товары в Казахстане в августе 2017 года за год выросли на 8%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, за прошедший год цены на кофе, чай и какао повысились на 16,8%, кондитерские изделия – на 12,6%, фрукты и овощи – на 10,2%, алкогольные напитки – на 10,1%, молочные продукты – на 9,5%, рыбу и морепродукты – на 8,8%, булочные и мучные изделия – на 8,7%, хлеб – на 3,3%, муку – на 2,8%, макаронные изделия – на 2,5%.

Вместе с тем сахар и крупы подешевели на 10,2%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за указанный период составил 11,4%. «Уровень цен на говядину стал выше на 14,4%, баранину – на 13,2%, мясо птицы – на 10,8%, свинину – на 10,7%, конину – на 8,6%, колбасные изделия – на 6,9%», — уточнили статистики.