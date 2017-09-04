Количество авиарейсов между крупнейшими городами Казахстана и России увеличится после 2018 г.

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Количество авиарейсов между крупнейшими городами Казахстана и России увеличится после 2018 года, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Астана-Москва-Астана увеличить с 9 до 12 рейсов в неделю, начиная с сезона ИАТА (международной ассоциации воздушного транспорта — КазТАГ) «лето 2018 года», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Как уточняется, в ходе переписки между авиационными властями России и Казахстана была достигнута договоренность об увеличении частоты рейсов на договорных линиях между двумя странами.

«Количество частот также было увеличено на маршрутах Астана — Санкт-Петербург и Алматы — Санкт-Петербург», — отмечает пресс-служба ведомства.