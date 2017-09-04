Отставание с подготовкой к отопительному сезону, ремонтом котлов и поставками угля констатируют власти Карагандинской области

Караганда. 4 сентября. КазТАГ — В ряде городов Карагандинской области наблюдается отставание в подготовке объектов к новому отопительному сезону, передает корреспондент КазТАГ.

«Из-за позднего заключения договора поставка угля для Шахтинской ТЭЦ начнется с 10 сентября. К началу отопительного сезона станция будет обеспечена 25-дневным запасом угля. В то же время подготовка объектов соцкультбыта завершена только в городах Приозерск, Жезказган, Сатпаев, Жанааркинском и Осакаровском районах. Акимам остальных регионов необходимо в кратчайшие сроки завершить все запланированные работы по объектам соцкультбыта», — сообщил на аппаратном совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Кайрат Бегимов.

По его словам, в ряде населенных пунктов также наблюдается отставание по жилым многоэтажным домам.

«По автономным источникам теплоснабжения имеются небольшие отставания в городах Каражал (71%), Темиртау (65%), Шахтинск (42%), а также Актогайском (77%) и Бухар-Жырауском (70%) районах. Что касается завоза топлива на локальные котельные и АСО, на отчетную дату завезено угля в объеме 405,4 тыс. тонн угля, при плане 794,3 тыс. тонн, или 51%», — перечислил К. Бегимов.

По данным руководителя ведомства, на ТЭЦ-2 котел №1 после капитального ремонта с января по август текущего года был аварийно остановлен 16 раз, а котел №2 также после расширенно-текущего ремонта с июня по август был в аварийном ремонте 7 раз. Основная причина аварийных остановок — это частичная замена поверхностных нагревов при проведении капитальных и средних ремонтов котлов (от 30% до 50%), пояснил он.

«Для решения вопроса качественного теплоснабжения города Темиртау необходима реконструкция и модернизация основного оборудования станции», — добавил он.

Как уточнили в акимате, вопрос модернизации оборудования станции прорабатывается руководством «АрселорМиттал Темиртау». Кроме того, дополнительно поднимаются проблемные вопросы по станциям КарГРЭС-2 и Жезказганской ТЭЦ «Казахмыс Энерджи».

Между тем на КарГРЭС-2 Kazakhmys Energy планировавшийся с 1 июля 2017 года капитальный ремонт котла №4 еще не начат в связи с поздним завершением работ по реконструкции котла №3. На Жезказганской ТЭЦ Kazakhmys Energy по причине длительного изготовления запасных частей не начат расширенно-текущий ремонт котла №7, констатировали на совещании.

«Следует отметить, что по КарГРЭС-2 и Жезказганской ТЭЦ согласование сроков ремонтов с АО «KEGOC» получены 31 августа текущего года», — пояснил К. Бегимов.