Обновленный сенат парламента Казахстана принял присягу

Астана. 4 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Новые депутаты сената парламента РК приняли присягу в понедельник.

Так, среди депутатов, которые принесли присягу, — экс-глава комитета по правовой статистике и спецучетам генеральной прокуратуры Сауле Айтпаева, экс-замглавы аппарата сената Владимир Волков, бывший заместитель председателя партии «Нур Отан» Дархан Калетаев, а также бывший глава «Казкосмоса» Талгат Мусабаев.

Кроме того, присягу принесли: депутат от Карагандинской области Рыскали Абдикеров, депутат от Акмолинской области Даурен Адильбеков, депутат от Атырауской области Гумар Дюсембаев, депутат от Актюбинской области Мухтар Джумагазиев, депутат от Южно-Казахстанской области Алимжан Куртаев, депутат от Алматинской области Нурлан Кылышбаев, от города Астана — Едиль Мамытбеков, от Восточно-Казахстанской области — Дуйсенгазы Мусин, от Жамбылской области — Абдалы Нуралиев, депутат от Павлодарской области Нуржан Нурсипатов, депутат от Северо-Казахстанской области Ерик Султанов, от Западно-Казахстанской области — Нариман Турегалиев.