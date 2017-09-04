Половину комитетов сената парламента РК возглавили женщины

Астана. 4 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . На пленарном заседании сената парламента РК в понедельник избраны председатели комитетов; половину из 6 комитетов сената возглавили женщины.

В частности, по итогам голосования Дарига Назарбаева вновь избрана председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Сенатор Георгий Ким возглавил комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Главой комитета по финансам и бюджету стала Ольга Перепечина. Аскар Бейсенбаев возглавил комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, Женис Нургалиев – по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, а Бырганым Айтимова – по социально-культурному развитию и науке.

«У нас получается, 3 представительницы прекрасного пола из 6 комитетов будут возглавлять. Половина получается. То есть 50%, это хороший показатель. Поздравляем вас, желаем успехов», — сказал председатель сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

Также на пленарном заседании палаты клятвы в верности народу и Конституции РК принесли избранные депутаты сената.

Напомним, выборы 16 депутатов в сенат парламента РК прошли 28 июня 2017 года.