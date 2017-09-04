Решение о введении 5-дневки каждая школа в Казахстане будет принимать индивидуально

Алматы. 4 сентября. КазТАГ — Введение пятидневной учебной недели решается каждой школой индивидуально, сообщила пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«Мы считаем, что министерство не должно регулировать и утверждать расписание каждой школы. Каждая школа решает этот вопрос индивидуально. Например, если в школе занятия идут в одну смену, а также учебные площади и количество кабинетов при двухсменном обучении позволяют заниматься в пятидневном режиме, то школа совместно с попечительским советом или родительским комитетом принимает решение в пользу пятидневки. И подавляющее большинство школ смогут перейти на пять дней учебы. Понятно, что школы, ведущие занятия в три смены, перейти на пятидневку не смогут. Это объективно», — говорится в официальном сообщении МОН.

Однако отмечается, что несколько сложнее вопрос с внедрением пятидневки обстоит в гимназиях и лицеях.

«В нашей стране таких школ не так много: около 300 гимназий и лицеев из 7,1 тыс. школ. В них в начальных классах также имеется возможность вместиться в 5 дней, а что касается старших классов, то в связи с большим объемом кружковой и проектной деятельности здесь несколько часов придется выносить на субботние дни. В данном случае мы рекомендуем все же в субботу не ставить сложные предметы, а проводить уроки по физкультуре, начальной военной подготовке, кружки, секции, конкурсы и экскурсии. К тому же в связи с задачей по проведению некоторых предметов на базе музеев и других историко-культурных объектов ряд уроков можно проводить в виде экскурсий вне стен школы», — полагают в МОН.

В ведомстве подчеркивают, что пятидневная учебная неделя вводится для уменьшения нагрузки на учащихся. Также в рамках этой политики на 5 минут сокращается длительность уроков.

«Помимо этого, с нового учебного года длительность урока составит 40 минут. При 40-минутной длительности уроков высвобождается 30 минут времени, и когда будет поставлен дополнительный урок, время пребывания учащихся увеличивается всего на 10 минут в день, и это, по большому счету, не увеличит нагрузку», — пояснили в министерстве.

Таким образом, нормы максимальной учебной нагрузки — от 24 до 39 часов в 1-11 классах — сохранятся.

Кроме этого, в прошлом учебном году по предложению родительского сообщества и рекомендации экспертов был сокращен объем домашних заданий, напомнили в МОН.

«Выполнение домашнего задания не должно превышать: во 2 классе — 50 минут, в 3-4 классах — 70 минут, в 5-6 классах — 90 минут, в 7-9 классах — 110 минут, в 10-11 классах — 130 минут. Не задаются домашние задания на праздники и каникулы. Исключение составляет чтение художественной литературы, выполнение проектных работ, решение задач для углубленного изучения математики», — уточнили в МОН.

Вместе с тем введение пятидневки, 40-минутных уроков и сокращение объемов домашнего задания никак не отразятся на продолжительности учебного года и каникул, обратили внимание в министерстве.

«Учебный год начался в сентябре и завершится, как обычно, 25 мая. Продолжительность учебного года составляет 32 недели для предшкольных классов, 33 недели — для первых классов, 34 недели — для 2-11 классов. Что касается каникул, здесь также никаких изменений нет. Учащиеся 1-11 классов отдыхают осенью 7 дней, зимой — 10 дней и весной — 13 дней, а предшкольных – 7, 14 и 15 дней соответственно. Кроме того, как и прежде, в феврале предусмотрены дополнительные каникулы в предшкольных и 1 классах — 7 дней», — подчеркнули в МОН.