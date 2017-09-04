Единственное «золото» на чемпионате мира по боксу, монгольская спасительница репутации казахстанского дзюдо, очередной конфуз национальной сборной РК по футболу и три победы «Астаны» на этапах «Вуэльты»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: Казахстан снова 3-й в мире – после Кубы и Узбекистана

В Гамбурге (Германия) завершился чемпионат мира. Сборная Казахстана выступила чуть лучше, чем на прошлогодней Олимпиаде, но в неофициальном командном зачете осталась на 3-й позиции, снова пропустив вперед себя дружины из Кубы и Узбекистана.

Именно боксеры этих трех стран доминировали на гамбургском ринге. Достаточно сказать, что они завоевали больше половины всех разыгранных медалей (21 из 40), что 14 участников финальных боев из 20 представляли этот «триумвират» – Кубу (7), Узбекистан (4) и Казахстан (3).

Единственное «золото» нашей стране принес Кайрат Ералиев (весовая категория до 56 кг). Возможно, самым важным для него был поединок 1/8 финала, в котором он победил своего принципиального соперника – узбека Муроджона Ахмадалиева (реванш за поражение на ОИ-2016). Двух следующих оппонентов он прошел уверенно, а вот в финальном бою протии американца Дуке Рейгана выглядел не столь впечатляюще, но все-таки выиграл с минимальным счетом 3:2.

Серебряными призерами стали Абилхан Аманкул (до 75 кг) и супертяж Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг), которые в своих финалах уступили соответственно украинцу Александру Хижняку и азербайджанцу Магомедрасулу Меджидову. С бронзовыми медалями возвращаются на родину Жомарт Ержан (до 49 кг), Аблайхан Жусупов (до 69 кг) и Василий Левит (до 91 кг).

В связи с поражением последнего от будущего чемпиона кубинца Эрисленди Савона (который победил затем в финале и олимпионика россиянина Евгения Тищенко) в казахстанских СМИ, как обычно, заговорили о необъективном судействе. Жаловался на него и главный тренер нашей сборной Мырзагали Айтжанов. Но ведь в большинстве других спорных случаев победы присуждались казахстанцам. Например, тому же Аманкулу в 1/4 финала отдали победу по итогам равного боя с олимпийским чемпионом кубинцем Арленом Лопесом. А в поединке Левита с Савоном рефери приняли сторону уже Кубы. Так что дело не столько в предвзятости, сколько в отсутствии четких критериев определения победителей.

Кстати, кубинцы стали чемпионами мира в пяти весовых категориях из десяти. Они уверенно выиграли командный зачет – 5 золотых, 2 серебряные и 0 бронзовых наград. У Узбекистана – 1,3,2, у Казахстана – 1,2,3. По одной медали высшей пробы досталось Азербайджану, Франции и Украине. Для двух последних эти награды стали единственными, а для Азербайджана – лишь второй.

Дзюдо: Отгонцецег Галбадрах – одна за всех

Лишь одну медаль, бронзовую, завоевала сборная Казахстана на чемпионате мира, завершившемся в столице Венгрии. В неофициальном командном зачете она стала 18-й, хотя наша страна была одной из восьми, делегировавших на ЧМ максимально полные составы – по 18 спортсменов (9 мужчин и 9 женщин). Стоит напомнить, что, в отличие от Олимпийских игр, на мировых первенствах в некоторых весовых категориях допускается участие двух дзюдоистов-соотечественников, но общее их количество во всех весах не должно превышать цифру 9 – как у мужчин, так и у женщин.

Казахстанцы были на виду лишь в первый день чемпионата, когда медали оспаривали «мухачи», то есть самые легкие дзюдоисты. В весе до 60 кг у мужчин были заявлены два наших спортсмена – на тот момент действующий чемпион мира и серебряный призер ОИ-2016 Елдос Сметов, а также Гусман Киргизбаев. Оба начали неплохо и дошли до стадии 1/4 финала, где проиграли соответственно азербайджанцу и чеху. А после этого столь же дружно уступили в первых утешительных схватках представителям Монголии и Узбекистана. В итоге они поделили 7-8 места.

В женской части турнира в этот день на татами вышла наша главная надежда – Отгонцецег Галбадрах. Она преодолела первые три барьера в лице итальянки, украинки и израильтянки, а в полуфинале встретилась с японкой Фуна Тонаки. Поединок получился абсолютно равным, и дело дошло до дополнительного времени, в котором Галбадрах выигрывала, но на последних минутах нарвалась на прием в исполнении соперницы. Наконец, в схватке за «бронзу» она чисто, иппоном, победила россиянку. Кстати, Тонаки стала затем чемпионкой, одолев в финале Уранцецег Мунхбат – ту самую, которая до переезда Галбадрах в Казахстан закрывала ей дорогу к роли первого номера сборной Монголии.

Что касается других наших дзюдоистов, то лишь Елдос Жумаканов (до 66 кг) и Жансай Смагулов (до 73 кг) смогли преодолеть два стартовых круга. Остальные 13 (пять мужчин и восемь женщин) проиграли либо в первых, либо во вторых своих схватках.

Чемпионат мира прошел под знаком превосходства японцев – 7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая медали (всего 12). Следом расположились французы – 2,0,1 (3). Отлично выступила и сборная Монголии – 1,1,4 (6). Это без учета смешанного командного турнира, который уверенно выиграли те же японцы.

Шахматы: Муртас Кажгалеев стартовал в Кубке мира с ничьей

В столице Грузии стартовал мужской Кубок мира. В нем принимают участие 128 шахматистов. Среди них все те, кто занимается 15 первых позиций рейтинга FIDE во главе с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В общем, более сильный по составу турнир трудно представить.

Соревнования проходят по так называемой нокаут-системе (проигравший выбывает). Каждое противостояние состоит из двух партий с контролем времени FIDE (90 минут на 40 ходов, после этого 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход). В случае ничьей проводится тай-брейк из двух партий с контролем 25 минут и 10 секунд на ход. Призовой фонд турнира составляет 1,6 млн. долларов, из которых 96 тыс. достанутся победителю. Два финалиста получат право участвовать в турнире претендентов на мировую шахматную корону.

Казахстан в единственном числе представляет 43-летний Муртас Кажгалеев, который завоевал путевку на Кубок мира по итогам прошлогоднего чемпионата Азии. Его соперником в 1/64 финала стал 48-летний украинец Василий Иванчук. Фаворитом в этой паре, безусловно, является Иванчук, у которого много титулов и который, имея коэффициент 2727, занимает в рейтинге FIDE 32-ю позицию. Тогда как Кажгалеев с коэффициентом 2570 располагается на 344-м месте.

Вчера в первой партии казахстанец играл черными фигурами и сумел добиться ничьей. Вторая партия состоится сегодня.

Велоспорт: «Астана» выиграла три этапа «Вуэльты»

Позади две недели последней в нынешнем году супермногодневки – испанской «Вуэльты». Из 15 уже прошедших этапов три выиграли велосипедисты «Астаны». Кроме того, сразу два участника нашей команды реально претендуют на призовые места в генеральной классификации.

Победы казахстанских гонщиков на этапах гранд-туров в последние годы, после ухода Александра Винокурова, — события очень редкие. Но именно это случилось в пятый день «Вуэльты». Алексей Луценко, который 7 сентября отметит свое 25-летие (кстати, он тоже родился в СКО, рядом с теми местами, где появился на свет Винокуров), вместе с еще 16 участниками уехал в ранний отрыв. Преимущество этой группы над пелотоном достигало семи минут. Свою атаку казахстанец начал за 35 км до финиша. Он быстро переложился к отъехавшему чуть раньше австрийскому гонщику, и перед решающим подъемом (коротким, но очень крутым) этот дуэт был уже в полуминуте от бывших соратников по отрыву. А затем Луценко оторвался от австрийца и финишировал в гордом одиночестве, «привезя» ближайшему преследователю 42 секунды.

А героем второй недели стал колумбийский гонщик «Астаны» Мигель Анхел Лопес. 30 августа он выиграл 11-й, горный, этап. Через 14 секунд после него финишировали лидеры общего зачета – британец Крис Фрум из «Sky», итальянец Винченцо Нибали из «Bahrain-Merida» и голландец Вилко Келдерман из «Sunweb». Позавчера, в субботу, Лопес финишировал 2-м, но снова отыграл несколько секунд у фаворитов-«генеральщиков». А вчера колумбиец взял 15-й этап. Сначала он вместе с испанцем Альберто Контадором из «Trek-Segafredo» уехал от главных соперников, а на заключительном подъеме не оставил никому шансов. Приехавший следом россиянин Ильнур Закарин из «Катюши» отстал от него на 36 секунд.

Благодаря этим успехам Лопес поднялся на 6-е место в генеральной классификации, обогнав в том числе и своего капитана итальянца Фабио Ару, который опустился на 7-ю позицию. Его отставание от лидера – Фруму – сократилось до 2-х минут 51 секунды. Между ними располагаются Нибали (проигрывает британцу 1.01), Закарин (2.08), Келдерман (2.11) и колумбиец Эстебан Чавес из «Orica-Scott» (2.39). Что касается Ару, то он проигрывает Фруму 3.24.

Футбол: при Бородюке наша сборная только проигрывает

Национальная сборная Казахстана провела свой седьмой (из десяти) матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. И снова ее постигла неудача: на своем поле в Астане она крупно проиграла команде Черногории – 0:3.

Ради справедливости следует сказать, что счет не совсем по игре. Конечно, было видно, что индивидуальное мастерство футболистов с Балкан выше, но по количеству голевых моментов они если и превзошли казахстанцев, то ненамного. Наши футболисты не раз могли поразить ворота гостей, однако мяч упорно не шел в ворота. А главной причиной крупного поражения, думается, стало то, что тренерскому штабу во главе с Александром Бородюком не удалось организовать сбалансированную игру команды, и, прежде всего, это касается обороны, где то и дело возникали большие «дыры». Кстати, подобное мы наблюдали уже в третьем матче подряд.

В этой же отборочной группе «Е» состоялись еще две встречи. Датчане в Копенгагене победили лидеров секстета – поляков, причем с неожиданно крупным счетом 4:0, а румыны лишь на последних минутах забили единственный гол в ворота армян – 1:0.

Сегодня в этой группе состоятся матчи 8-го тура. Наша сборная сыграет в гостях с командой Польши, черногорцы встретятся дома с румынами, а армяне сойдутся на родном для себя стадионе с датчанами.

Положение команд после 7 туров: Польша – 16 очков, Черногория и Дания – по 13, Румыния – 9, Армения – 6, Казахстан – 2.

Футбол: «молодежка» вырвала ничью

Так уж совпало, что в этот же пятничный день, 1 сентября, состоялся еще один матч с аналогичной вывеской «Казахстан – Черногория». Только прошел он в Актюбинске, и встречались в нем молодежные сборные (U-21), оспаривающие путевки на чемпионат Европы 2019-го. Помимо казахстанцев и черногорцев, в 9-ю отборочную группу попали команды Франции, Словении, Болгарии и Люксембурга. Всего таких групп 9. Их победители пройдут в финальную часть ЧЕ-2019 напрямую, а сборные, занявшие вторые места, сыграют стыковые поединки.

Ранее наша «молодежка» провела первый свой матч, одолев в гостях команду Люксембурга – 2:1. Но черногорцы – соперник более серьезный. Игра получилась в целом равной, с одинаковыми шансами на успех. На 61-й минуте гости открыли счет, после чего подопечные Владимира Никитенко бросили все силы на то, чтобы уйти от поражения. Шла уже третья компенсированная минута, когда вышедший на замену Еркебулан Сейдахмет (тот самый герой «Мемориала Гранаткина», приглашенный затем на стажировку в питерский «Зенит») затеял в штрафной соперника дриблинг и был сбит. Пенальти уверенно реализовал Максим Федин – 1:1.

Завтра, 5 сентября, наши молодые футболисты сыграют в гостях с главными фаворитами группы – французами.

Теннис: Михаил Кукушкин остановился в 1/16 финала

Завершилась первая неделя US Open (открытого чемпионата США), который венчает серию турниров «Большого шлема».

Из казахстанцев дальше всех прошел Михаил Кукушкин. Покинувший недавно первую сотню рейтинга АТР (перед US Open был 103-м), он сделал все от него возможное, чтобы вернуться в нее. В стартовом круге Кукушкин сотворил мини-сенсацию, взяв верх над «сеяным», хотя и очень возрастным испанцем Давидом Феррером (25-й) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:1. Следующим его соперником стал россиянин Евгений Донской (99-й). Казахстанец не отдал ему ни одного сета – 6:4, 6:4, 7:5. В 1/16 финала его ждал молодой и очень сильный француз Люка Пуйе (20-й). Матч для Михаила начался удачно – первый сет остался за ним. Однако затем поединок проходил уже по сценарию француза. В итоге поражение Кукушкина – 6:2, 3:6, 4:6, 4:6.

В одиночном женском разряде Казахстан представляла Юлия Путинцева (50-я в рейтинге WTA). Начав с победы над малоизвестной россиянкой Софьей Жук (147-я) – 7:6, 6:3, она затем уступила давно входящей в мировую элиту полячке Агнешке Радванска (11-я) – 5:7, 2:6.

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