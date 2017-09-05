Казахстан приглашен в Баку на саммит счетных палат стран СНГ

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Алматы. 5 сентября. КазТАГ – Главы счетных палат стран СНГ обсудят в Баку оценку качества проверок, сообщает Trend.
«Главы счетных палат стран СНГ обсудят оценку качества проводимых данными органами проверок», — сообщил во вторник журналистам председатель счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе XVII сессии совета руководителей высших органов финансового контроля стран СНГ, проходящей в Баку.
«Основными темами обсуждения на сессии станут оценка экономической, социальной и административной эффективности деятельности органов финансового контроля, а также определение системы показателей и унификация этой системы в СНГ», — отметил В. Гюльмамедов.
Как сообщается, в сессии примут участие руководители и члены высших органов финансового контроля 7 стран СНГ: Казахстана, Азербайджана, России, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана, а также, в качестве приглашенной стороны, — Турции.
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