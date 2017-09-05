Алматы. 5 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Порядка Т300 млн на продвижение имиджа Алматы за рубежом потратило управление туризма в этом году, сообщил руководитель управления туризма и внешних связей городского акимата Ерлан Жайлаубай.

«В этом году на маркетинг и продвижение мы потратили порядка 300 млн тенге», — сказал Е. Жайлаубай во вторник.

Он отметил, что в целях популяризации Алматы как туристского города заключаются контракты с международными телекомпаниями, такими как BBC и Euronews.

«В 2016 году был заключен контракт с телеканалом BBC, целая программа на 2 года, 4 ролика. По результатам, которые они предоставили, непосредственный охват составил более 100 млн (человек – КазТАГ), но гарантированный, из 100 с чем-то стран, которые охватывает BBC, из них мы захватили порядка 10 млн человек. 10 млн человек увидели Алматы — о том, что есть такой город», — пояснил руководитель управления.

Кроме того, по словам Е. Жайлаубая, к концу текущего года будет заполнена новая база туристических объектов Алматы и Алматинской области, которая будет насчитывать около 5 тыс. туробъектов.