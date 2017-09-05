Центр «зеленых» технологий предлагают создать в Астане

Астана. 5 сентября КазТАГ — Арсен Аскаров . Центр «зеленых» технологий необходимо создать на базе международной специализированной выставки EXPO в Астане, полагает постоянный координатор ООН в РК Норимаса Шимомура.

«Насколько мне известно, у Казахстана есть некоторые обязательства по созданию международного центра «зеленых» технологий. Уже состоялось обсуждение этого вопроса в июле, где министры энергетики приняли декларацию, которая поощряет инициативу Казахстана в этом вопросе. И, наверное, было бы правильно центр «зеленых» технологий создать непосредственно на площадке самого EXPO», — сказал Н.Шимомура на брифинге во вторник.

По его словам, сразу несколько агентств ООН готовы оказать Казахстану свою поддержку в решении этого вопроса.

«В данном случае это ПРООН, ЭСКАТО, ЮНИДО и ЮНСА. Если они будут помогать в решении этого вопроса, то все зависит от их мандата, потому что многие хотят оказывать поддержку, только когда центр будет уже создан. И если ему понадобится практика других стран, то, конечно, они смогут помочь. Кроме того, Казахстан должен продвигать эту программу по устойчивому развитию энергии», – пояснил Н.Шимомура.