У двух направлявшихся в Астану туристок из Швейцарии угнали машину в Карагандинской области

Караганда. 5 сентября. КазТАГ – У двух направлявшихся в Астану туристок из Швейцарии угнали машину на АЗС в Карагандинской области, передает корреспондент КазТАГ.
Женщины приехали в Казахстан и взяли в аренду автомобиль Kia Rio. Они следовали из Алматы в Астану.
«5 сентября в дежурную часть Приозерска позвонили 20-летняя и 22-летняя гражданки Швейцарии и сообщили, что неизвестный, применив насилие, забрал арендованное транспортное средство. Оперативно сотрудниками полиции задержан подозреваемый», — говорится в сообщении пресс-службы областного ДВД во вторник.
По словам полицейских, во время задержания подозреваемого автоугонщика он находился именно в разыскиваемой машине. Распорядиться похищенным имуществом он не успел. Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
«Проводится досудебное расследование по статье 192 УК (разбой)», — отметили в пресс-службе ДВД.
Как рассказали полицейские, после обращения в ДВД туристки из Швейцарии были устроены в гостинице, их покормили и предоставили переводчика. Когда иностранкам вернули машину, они искренне поблагодарили полицейских за оперативную поимку угонщика и гостеприимство.comments powered by HyperComments