У двух направлявшихся в Астану туристок из Швейцарии угнали машину в Карагандинской области

Караганда. 5 сентября. КазТАГ – У двух направлявшихся в Астану туристок из Швейцарии угнали машину на АЗС в Карагандинской области, передает корреспондент КазТАГ.

Женщины приехали в Казахстан и взяли в аренду автомобиль Kia Rio. Они следовали из Алматы в Астану.

«5 сентября в дежурную часть Приозерска позвонили 20-летняя и 22-летняя гражданки Швейцарии и сообщили, что неизвестный, применив насилие, забрал арендованное транспортное средство. Оперативно сотрудниками полиции задержан подозреваемый», — говорится в сообщении пресс-службы областного ДВД во вторник.

По словам полицейских, во время задержания подозреваемого автоугонщика он находился именно в разыскиваемой машине. Распорядиться похищенным имуществом он не успел. Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

«Проводится досудебное расследование по статье 192 УК (разбой)», — отметили в пресс-службе ДВД.