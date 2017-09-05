Внести показатель энергосбережения в оценку работы казахстанских министерств и акиматов поручил премьер

Астана. 5 сентября. КазТАГ – Нургуль Жигер . Рассмотреть вопрос установления нормативов энергопотребления на единицу продукции и включить показатели энергосбережения в систему оценки работы министерств и акиматов поручил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Министерству национальной экономики, совместно с министерством по инвестициям и развитию, поручаю включить критерии по реализации политики энергосбережения в систему оценки эффективности деятельности центральных и местных исполнительных органов», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.