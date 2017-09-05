В Астане будут пресекать деятельность нелегальных таксистов

Астана. 5 сентября. КазТАГ – В рамках пресечения деятельности нелегальных перевозок пассажиров такси в Астане планируют провести оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), следует из сообщения медиацентра столичного акимата.

«В целях регулирования данного вопроса (пресечения деятельности нелегальных перевозок пассажиров – КазТАГ) с 12 сентября по 11 октября в столице планируется проведение ОРМ по предупреждению оказания нелегальных услуг водителями автотранспортных средств», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата Астаны во вторник.

«Местная полицейская служба и управление административной полиции проконтролирует соблюдение требований, предусмотренных законодательством РК (единая цветовая гамма, санитарное и техническое состояние автомобиля, наличие разрешительных документов). Также проверке будут подвержены информационно-диспетчерские службы такси», — уточняется в сообщении.

Как поясняется, о планах провести ОРМ рассказали в столичном акимате. В мероприятии приняли участие представители управления пассажирского транспорта, столичного ДВД и ассоциации транспортников. Основной темой обсуждения стал вопрос многочисленных обращений гостей и жителей столицы на качество обслуживания пассажиров такси.

Специалисты отмечают, что большинство транспортных средств нелегальных перевозчиков находится в неудовлетворительном техническом состоянии, большая часть из них используется с 90-х годов. Почти все незаконные перевозчики осуществляют пассажирские перевозки под видом «заказных».

«Граждане, пользующиеся услугами нелегальных такси, подвергают свое здоровье и жизнь угрозе, поскольку водители-нелегалы в погоне за прибылью часто нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим, что нередко приводит к ДТП, в результате которых получают травмы и даже гибнут пассажиры. Деятельность нелегальных такси подрывает имидж и репутацию добросовестных перевозчиков, так как зачастую потребитель услуг не всегда различает и понимает, чьими услугами он пользуется. А к участившимся в последнее время преступного и мошеннического характера событиям общество зачастую относится обобщенно – «таксисты», — подчеркивается в сообщении.

Однако, как отмечается, 12 апреля 2017 года был утвержден новый эскиз автомобилей такси, а также форменной одежды водителей столицы. На сегодняшний день 14 таксомоторных компаний и порядка 500 автомобилей заключили договоры с управлением транспорта.

«В соответствии со ст. 26 закона РК «Об автомобильном транспорте», индивидуальные предприниматели или юридические лица перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить в местный исполнительный орган уведомление о начале деятельности в порядке, установленном законом РК «О разрешениях и уведомлениях», — поясняется в сообщении.

«После чего, в соответствии с правилами перевозки пассажиров и багажа в столице, утвержденными постановлением правительства РК, индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам необходимо заключить договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа такси с управлением пассажирского транспорта города Астаны. При этом на каждое транспортное средство органом транспорта выдается свидетельство», — заключается в сообщении.