Туркменистан временно закрыл границу для казахстанцев, прибывающих в упрощенном порядке

Алматы. 5 сентября. КазТАГ – Туркменистан усилил меры безопасности на границе и в связи с этим временно закрыл въезд для иностранных граждан, сообщил главный специалист департамента государственных доходов по Мангистауской области Максат Акмуратов.

«Всем, кто безвизово собрался в Туркменистан! В связи с проводимыми в городе Ашхабаде V Азиатскими играми в закрытых помещениях и по боевым искусствам у соседей усилены меры безопасности на границе, в связи с чем сроком до 27 сентября временно закрыт въезд для иностранных граждан, прибывающих в республику в упрощенном порядке», — написал М. Акмуратов на своей странице в Facebook во вторник.

«В настоящее время на казахско-туркменской границе расположены автомобильный пункт пропуска «Темир-баба», на котором дислоцирован одноименный таможенный пост, а также железнодорожный таможенный пост «Болашак», — уточнил он.

Также М. Акмуратов напомнил, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями граждане Казахстана, постоянно проживающие в Мангистауской области, могут въезжать, выезжать и пребывать без виз на территории Балканского велаята Туркменистана сроком до 5 суток включительно. Место проживания граждан Казахстана определяется на основании отметки о прописке, проставленной в удостоверениях личности (паспортах).

«В соответствии с национальным законодательством Туркменистана пребывание граждан Казахстана свыше сроков упрощенного въезда осуществляется на основании виз, оформленных в установленном порядке. Граждане РК, на которых распространяется действие упрощенного порядка, могут въезжать на территорию РТ и выезжать с данной территории через пункты пропуска, определенные для международного сообщения», — добавил он.