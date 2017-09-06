Казахстан и Сербия договорились о сотрудничестве в военно-технической и оборонной сферах

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов и министр обороны Сербии Александр Вулин подписали письмо о намерениях сотрудничать в военно-технической, военно-экономической и оборонной сферах, сообщила пресс-служба казахстанского МОАП.

«Стороны договорились развивать отношения в области поставок продукции военного назначения, технического обслуживания и ремонта военной техники, а также в других областях военно-технического сотрудничества, представляющих взаимовыгодный интерес», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Казахстан сербская военная делегация побывала на отечественных оборонно-промышленных предприятиях, где ознакомилась с продукцией военного назначения. Так, они посетили ТОО «КАЕ», выпускающее электронную и электронно-оптическую продукцию, и ТОО «Казахстан парамаунт инжиниринг», где выпускаются бронированные колесные машины.

В Национальном космическом центре сербской стороне была продемонстрирована работа космической системы дистанционного зондирования Земли «КazEOSat» и системы высокоточной спутниковой навигации. Делегация из Сербии ознакомилась с ходом строительства сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов и специального конструкторско- технологического бюро с опытным производством.