В Актюбинской области потушены степные пожары общей площадью 65 га

Алматы. 6 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Актюбинской области потушены степные пожары, общая их площадь составила 65 га, сообщила пресс-служба областного ДЧС.

«В Айтекебийском районе, с/о Карабутак ликвидирован пожар 5 сентября в 22.20, площадь составила 45 га», — сказали в пресс-службе в среду.

Также потушен пожар и в Мартукском районе.

«С/о Кызылжар, пос. Студенческое, ликвидация в 20.20. Площадь составила 20 га», — добавили в ДЧС.

Как сообщалось ранее, в двух районах Актюбинской области горел сухостой.