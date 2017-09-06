В Караганде по подозрению в мошенничестве арестован директор риелторских агентств

Караганда. 6 сентября. КазТАГ — В Караганде на 2 мес. арестован директор риелторских агентств по подозрению в мошенничестве, передает корреспондент КазТАГ.

«Директор нескольких риелторских агентств по недвижимости задержан и арестован на 2 месяца. На сегодняшний момент в отделы полиции все еще поступают заявления от обманутых людях», — сообщил пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

«Дела расследуются по статье 190 ч.2 УК РК (мошенничество, совершенное неоднократно)», — пояснил он.

Также Б.Кудияров сообщил, что пока в правоохранительные органы заявления написали лишь 40 человек, но в полиции не исключают, что обманутых граждан гораздо больше.