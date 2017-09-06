В одном из водоемов Восточного Казахстана погибла вся рыба

Усть-Каменогорск. 6 сентября. КазТАГ — Прокуратура Восточного Казахстана разбирается в причинах гибели рыбы в одном из водоемов, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Надзорное ведомство решает вопрос о проведении досудебного расследования по факту массовой гибели обитателей небольшого озера», — сказали в пресс-службе.

Как отмечается, случайные очевидцы запечатлели на камеру телефона огромное количество мертвой рыбы неподалеку от пересохшего водоема у с. Мамай батыра. О происшествии сообщили средства массовой информации. Прокуратура ВКО тщательно изучила обстоятельства инцидента.

Как удалось выяснить, пруд образовался за счет расположенной неподалеку дамбы. Уровень воды в водоеме был искусственно сброшен местным коммунальным предприятием и достиг минимального значения. В связи с этим рыба в пруду погибла.

«По предварительной информации, ущерб составил около Т2 млн. В данный момент решается вопрос о проведении досудебного расследования по факту гибели рыбы. Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются», — пояснила пресс-служба.

Сотрудники оперативного отряда быстрого реагирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ВКО проводят операцию по спасению молоди рыбы.