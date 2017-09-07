Главный редактор газеты «Трибуна» приговорен к 2 годам 5 мес. ограничения свободы

Алматы. 7 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболат Мамай приговорен к 2 годам 5 мес. ограничения свободы, передает корреспондент агентства.

«Суд приговорил Ж. Мамая признать виновным по ст. 193 ч. 3 п. в (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК и с применением ст. 55 ч.4 УК РК назначить ему 3 года ограничения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 3 года», — огласил приговор судья Медеуского районного суда №2 Даурен Маукеев в четверг.

Также суд постановил зачесть Ж. Мамаю в срок наказания время нахождения под стражей — с 10 февраля по 7 сентября2017 года — «и окончательно к отбытию назначить 2 года 5 месяцев 5 дней ограничения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 3 года», сказал судья.

Кроме того, Ж. Мамая привлекли к принудительным трудовым работам на 120 часов в год.

Осужденного освободили из-под стражи в зале суда.

Как сообщалось, 10 февраля в Алматы был задержан главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Ж. Мамай. По сообщению пресс-службы нацбюро по противодействию коррупции, он подозревался в отмывании части похищенных в АО «БТА банк» денег через свое издание.

Между тем сам Ж.Мамай заявил, что не считает себя виновным по предъявленным обвинениям и расценил это как попытку закрыть газету.