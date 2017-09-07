Разработка техдокументации для АЭС в Казахстане начнется в 2017 г.

Астана. 7 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Нацкомпания «Казатомпром» планирует начать разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) атомной электростанции в Казахстане до конца 2017 года, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Предполагаем, что до конца года наша национальная компания «Казатомпром» должна начать разрабатывать технико-экономическое обоснование. После разработки ТЭО в следующем году можно будет сказать, да или нет. Я ничего не объявляю — будет или не будет. Но я говорю, что будет ТЭО. Его результаты покажут, быть ли атомной станции в Казахстане», — сказал К. Бозумбаев в кулуарах евразийского форума Kazenergy в четверг.

Форум Kazenergy на тему «Созидая энергию будущего» проходит в Астане 7-8 сентября. Ключевым докладом форума станет презентация национального энергетического доклада, подготовленного в 2017 году ассоциацией Kazenergy совместно с IHS Markit. Доклад призван дать комплексное представление о текущей ситуации и перспективах развития базовых секторов казахстанской экономики, в совокупности составляющих топливно-энергетический комплекс страны.