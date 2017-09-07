Казахстан придерживается своих обязательств по соглашению с ОПЕК

Астана. 7 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстан более чем на 90% выполняет свои обязательства по добыче нефти в рамках соглашения с ОПЕК, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Если говорить об августе, то Казахстан перевыполнил свои обязательства. Казахстан должен 1 млн 700 тыс. баррелей минус 20 тыс., то есть 1 млн 680 тыс. У нас было 1 млн 643 тыс. И первые 7 дней сентября — аналогичная ситуация. То есть, как мы и говорили, Казахстан в среднем по году выполнит свои обязательства. Где-то превышение, где-то — ниже. Но Казахстан будет выполнять и стремиться к выполнению обязательств», — сказал К. Бозумбаев в кулуарах евразийского форума Kazenergy в четверг.

В то же время он отметил, что страны, входящие в нефтяной картель, напротив, не выполняют взятых на себя обязательств в отличие от тех, которые не входят в состав ОПЕК.

«Вы знаете, интересно, что страны не-ОПЕК, в которые входят Россия и Казахстан, более чем на 90% выполняют свои обязательства соглашения ОПЕК. Страны ОПЕК выполняют меньше свои обязательства, чем не-ОПЕК. В первую очередь это касается Ливии и Нигерии. Мы более склонны выполнять соглашения», — резюмировал глава минэнерго.

Ранее сообщалось, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, в том числе Казахстан – на 20 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года.