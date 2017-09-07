Пересечь границу не всегда просто. Часть 1

Неоднозначная география

Посещение по разным поводам более пяти десятков стран, естественно, не проходит бесследно. Бывало всякое и, надеюсь, еще будет. Не обязательно только хорошее, поскольку даже опытный путешественник не может предугадать всего наперед, и в особенности, когда посещаешь страну в первый раз. Сейчас сильно выручает интернет, но ведь и в доинтернетовские времена тоже как-то ездили. Однако и сегодня поездка, особенно в не самую туристическую страну, может превратиться в квест, начинающийся еще на родине, а призом может стать опять же возвращение домой. Конечно, и помимо интернета изменилось многое. Кто сейчас вспомнит, что когда-то некоторые авиакомпании требовали после покупки билета непременного подтверждения намерения вылететь? А еще раньше в самолетах можно было курить (кое-где сохранились еще и пепельницы). Визу в Европу у нас можно было получить едва ли не по щелчку пальцев, Египет и Сирия представлялись безопаснейшими странами (а еще раньше народ ездил в Пакистан и некогда в Афганистан, как сейчас в Индию), да и много чего еще.

В своем небольшом цикле я попытался не столько «монетизировать» воспоминания, сколько сгруппировать разные истории, участником которых становился волей или (чаще всего) неволей. Некоторые из них уже содержались внутри статей по странам, которые я писал для «Зоны», но в основном все впервые выходят в свет. Нельзя исключать, что они не могут повториться с кем-нибудь еще. Судьба любит вмешиваться в самые стройные планы, и часто оказывается так, что самый невероятный сценарий как раз и осуществляется, да и история любит представать в разных ипостасях.

Первая группа историй логично будет посвящена пограничным ситуациям …

Часто ловил себя, что пересечение границы может быть сравнимо с лотерей – либо пропустят, либо что-то пойдет не так. Как водится, пропускали, но бывало, что и «не так» тоже шло.

В Европу через окно

Первый мой выезд в Европу должен был состояться еще в году 2001. Но в тот раз все было сделано максимально неправильно. В планах меня и спутницы стояла Украина с последующим перемещением в Румынию. С Украиной все вышло по плану. Насчет Румынии я навел беглые справки при наличии на то время минимального доступа к всемирной сети. Да и то, справки ограничились прочтением советов «знающего» человека, который обещал: окажитесь на границе с Румынией, суйте в зубы пограничнику из расчета двадцать евро на человека и будет вам счастье.

Из западно-украинского города Черновцы мы на маршрутке добираемся до границы, кроме нас только местные. Надо сказать, что на всякий случай мы пытались обратиться в консульство Румынии, оказавшееся закрытым. Украинцы заверили, что они вообще ни о каких визах не слышали. И вот мы на границе, по 20 евро на брата у нас тоже есть, осталось только счастье. Пограничник берет наши паспорта с вложенными туда евро, вытаскивает деньги и… задается вопросом: а где визы? Я делаю вид, что крайне удивлен, говорю, что, вот, остальные попутчики как-то без них обходятся, и тем более там, в паспортах, что-то было. «А что там было? — грозно вопрошает офицер, — Уж не пытаетесь ли вы дать мне взятку?» Я уже понял, что двадцатки утеряны, поэтому грустно говорю, что никак нет, и в паспортах ничего лишнего не было. «Нет, так нет», — меняет служивый гнев на милость, возвращает нам опустошенные паспорта и передает нас украинским пограничникам: «Делайте что хотите…». Молодые погранцы сопредельной стороны нам явно сочувствуют: «Да что там смотреть в этой Румынии? Погуляйте лучше по Черновцам», — предлагают они. Осталось последовать их совету, и не пожалели, Черновцы действительно оказался великолепен и увлек нас на два дня.

Однако, досадный инцидент с румынскими пограничниками и лишением 40 евро (серьезная потеря по тем временам), равно как не менее печальный опыт Остапа Бендера с его попыткой перейти румынскую границу ничуть не сказались на идее посетить эту страну. И через три года я и спутница подъезжаем на маршрутке к румынской границе, но уже со стороны Молдавии, предварительно обзаведясь без особых проблем румынскими визами в Алматы. Уже предвкушаем триумфальный въезд в Дракулалэнд. Вот только пограничники так просто сдаваться не собираются. Они требуют продемонстрировать наличные, обратные билеты – все это есть. Они думают, чтобы такое еще спросить. Остальные пассажиры уже начинают высказывать некоторое возмущение, так как рейс задерживается только из-за нас. И, кажется, придумали. «А, собственно, чего вы собрались у нас смотреть?» — женщина-пограничник явно пытается поймать нас на какой-то лжи. На это я излагаю проработанную недельную программу пребывания. «Ну что ж, тогда переходим к личному досмотру багажа», — заявляет она, зовет помощников и говорит водителю маршрутки, что тот может ехать — процедура с двумя казахстанцами затянется неизвестно на сколько.

Все содержимое рюкзаков валяется на земле. В нем копошатся две пары рук, выискивая сами не зная чего. Когда же один из искателей обнаруживает гигиенические предметы моей спутницы, срабатывает какой-то стоп, и нам внезапно предлагают ехать дальше и даже останавливают машину. После чего знакомство с Европой, наконец, состоялось.

Балканские контрасты

Такое же явно предвзятое отношение ко мне проявили в последующем только раз, в казалось бы в дружественной стране. Я автобусом, перед этим поколесив по двум балканским странам, возвращаюсь из безвизовой Сербии в безвизовую же Македонию, откуда у меня самолет домой. Не доезжая до македонской границы, происходит совместная погранично-таможенная проверка пассажиров, точнее одного пассажира – меня. Просмотрев мой паспорт, приказывают достать рюкзак и все остальное из автобуса и показать вещи. Я так и делаю. Остальные 40 пассажиров наблюдают. Чтобы подобное не выглядело дискриминационным актом, таможенник наобум просит открыть сумки еще пару зрителей, удостоив их содержимого беглого взгляда. Зато все основное происходит вокруг моего рюкзака и груды бутылочек с разными настойками-наливками. Не найдя ничего страшнее 45 градусной ракии, явно недовольные пограничники и таможенники желают всем счастливого пути.

Но Сербия – еще не самое худшее. За две недели до поездки безвизовое для всего мира Косово вдруг возомнило, что оно тоже Европа и ввело визы для большинства стран мира, не относящегося к золотому миллиарду. При этом информация о получении виз на тот момент была весьма размыта. Поэтому я и мой эстонский друг решили взять косовскую границу нахрапом. Не сказать, что обоим страсть как хотелось туда попасть (тем более что раньше я там был), но дорога в Черногорию сокращается часов на четыре-пять.

Косовские пограничники – сама вежливость. Эстонца, как теперь уже жителя «золотого миллиарда» пропускают без проблем. Зато они с любопытством рассматривают мой паспорт и на вопрос, можно ли как-то обзавестись визой на границе, отвечают невнятно: «Потом». А пока мне предлагают заполнить различные формуляры. «Дело движется», — решаю я и начинаю выдавать свою подноготную. Единственно, что вопросов очень уж много и как-то не по существу. Например, привлекался ли я к уголовной ответственности в Косово раньше, чем занимается мой папа, и так далее. Подозрения усугубляются тем, что денег за визу брать не хотят, а вместо этого начинают снимать отпечатки моих пальцев, причем на новом компьютеризированном оборудовании, явно используемом по назначению впервые. Для этой процедуры собрали лучшие или возможно даже все умы пограничной заставы, оставив серьезную брешь в безопасности страны. Но их труды были вознаграждены. После всех процедур мне вручили… официальный отказ в переходе границы и предложили депортироваться! Депортировать мне пришлось себя самому, разочарованно вернувшись к македонскому посту. Зато в качестве трофея у меня остался документ, так что я если не первый иностранец, кому полноправно отказано во въезде после введения визового режима, то первый казахстанец однозначно. Только не знаю, гордиться мне этим или как…

И чтобы уж завершить балканскую пограничную тему, хочу остановиться на пересечении македоно-албанской границы – полная противоположность всему предыдущему. Во-первых, пришлось убить минут двадцать, пока удалось найти хоть какого-то албанского офицера, застав его за просмотром телевизора. Вторая задача – объяснить ему, что нужен штамп (виза для казахстанцев на летний период не требуется). Когда до него доходит, он начинает недоумевать: из-за такой мелочи мы оторвали его от важного дела – он смотрел футбольный матч и пил что-то холодное в такой жаркий день. Еще минут пятнадцать он ищет штамп, наконец, находит и с чувством выполненного долга возвращается к матчу. На обратном пути из Албании в Македонию, на том же погранпереходе албанские пограничники проявили максимум смекалки и не дали себя обнаружить. «Да и черт с ними», — резюмирует наш таксист, мы согласились, а македонские офицеры даже не взглянули на отсутствие албанского выездного штампа. По всей видимости, привыкли.

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Продолжение следует

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