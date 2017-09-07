Международный центр «зеленых» технологий в Астане будет сотрудничать с Россией, КНР и США

Астана. 7 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Создаваемый на базе международной выставки EXPO в Астане международный центр «зеленых» технологий будет сотрудничать с индустриально развитыми странами ОЭСР, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«На базе EXPO в ближайший месяц будет создан международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов энергии будущего, которому предстоит решить задачи трансформации энергетического сектора и перехода к «зеленому» бизнесу. Он будет сотрудничать с индустриально развитыми странами ОЭСР: с Россией, Китаем, США, Индией, странами Латинской Америки. (…) Его взгляд будет устремлен не только на Казахстан, но и на весь Центрально-Азиатский регион», — сказал К. Бозумбаев на евразийском форуме Kazenergy в четверг.

«Сегодня Казахстан вовлекает в энергобаланс альтернативные и возобновляемые источники энергии. По нашим подсчетам, их доля должна составить 3% в общем объеме к 2020 году. Затем 10% — к 2030 году и уже 50% — к 2050 году. (…) Уверен, что совместными усилиями мы сумеем построить надежный фундамент эффективного энергетического будущего, более чистого, более зеленого. Именно такой завтрашний день мы обязаны обеспечить завтрашнему поколению энергетиков», — заключил глава минэнерго.