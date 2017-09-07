Сборная Казахстана по тяжелой атлетике не будет допущена к чемпионату мира 2017 г. в США

Алматы. 7 сентября. КазТАГ — Сборная Казахстана по тяжелой атлетике не будет допущена к чемпионату мира 2017 года в Анахайме, передает корреспондент КазТАГ.

Как сообщают зарубежные СМИ, казахстанская сборная окажется в числе команд, которым будет запрещено участвовать в чемпионате мира из-за многочисленных допинговых нарушений на Олимпийских играх. Это также касается России, Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдовы.

Спортсмены этих стран проваливали перепроверки допинг-тестов с летних Игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

В выходные в Будапеште состоится заседание комиссии, созданной для внесения предложения в исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о дальнейших действиях в отношении девяти сборных.

Отчет комиссии будет представлен на заседании исполнительного совета IWF в Бухаресте 30 сентября и 1 октября, где будет вынесено окончательное решение.