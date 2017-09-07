Исследователи обнаружили в Европе карты XIV-XVIII веков, касающиеся истории Казахстана

Астана. 7 сентября. КазТАГ — Исследователи обнаружили в архивах Европы более 10 карт XIV-XVIII веков, которые касаются истории Казахстана, сообщил путешественник и общественный деятель Сапар Ыскаков.

Как стало известно, научная экспедиция под названием «По следам предков» в 2017 году прошла по маршруту: Казахстан, Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Молдова, Словения, Беларусь, Литва, Польша, Германия, Франция, Венгрия, Италия, Ватикан.

«Научная экспедиция способствует сближению межнационального общения, популяризации и сохранению идентичности национальной культуры, языка и истории», — отметил на пресс-конференции в Астане возглавивший экспедицию С Ыскаков.

Как рассказал один из участников экспедиции, ведущий эксперт института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК Жаксылык Сабитов, экспедиция выполнила поставленные перед собой цели.

«Собрано большое количество карт из Европы, где изображена территория Казахстана. Особенно хочется отметить три: Каталонский атлас, Карта шведского офицера Иоганна фон Штрайберга, где показаны исторические границы казахского ханства и расселение казахских родов, и флаг Золотой орды, которые позволяют обогатить историю Казахстана и представляют большую историческую ценность», — сказал Ж. Сабитов.

Как уточнил исследователь, есть и другие карты, которые предстоит изучить.

Кроме того, собран большой генетический материал. Имеется 10 научных гипотез по поводу популяции кыпчаков.

Спикеры также сообщили, что на I международной научно-теоретической конференции «Средневековая история Дешт-и-Кипчак», которая состоится 13 сентября 2017 года в ЕНУ им. Л.Гумилева, и 14 сентября 2017 года в КЗ «Тлеп Кобыз Сарайы», будут презентованы некоторые научные данные по итогам экспедиции.