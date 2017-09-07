Жителям Астаны порекомендовали уехать за город на время проведения крупных саммитов

Астана. 7 сентября. КазТАГ – Жителям Астаны рекомендуется не пользоваться личным транспортом или уехать за город на время проведения крупных саммитов в столице, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов.

«Министерство внутренних дел РК отработало алгоритм обеспечения безопасности при завершении работы международной выставки EXPO-2017 и подготовке первого саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в столице Казахстана. (…) В связи с крупными государственными мероприятиями на город будет большая нагрузка, в эти дни будут перекрыты улицы», — сказал Т. Мусаканов на брифинге в четверг.

«Столичным жителям рекомендовано в эти дни не пользоваться личным автотранспортом и по мере возможности выехать за город», — цитирует рекомендации представителя МВД служба центральных коммуникаций.

По его словам, в Астану ожидается прибытие более 30 глав государств на саммит ОИС и на церемонию закрытия выставки EXPO. Главы государств будут размещены в гостиницах и резиденциях столицы, каждого из них будет сопровождать кортеж.

Т. Мусаканов также сообщил, что для обеспечения охраны общественного порядка, безопасности и правопорядка казахстанской столицы привлечено более 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

«Министерством внутренних дел проведен инструктаж и расстановка сотрудников, обеспечивающих безопасность и правопорядок Астаны, проведена тренировка среди всех сил правоохранительных органов, отработан алгоритм обеспечения безопасности», — проинформировал он.