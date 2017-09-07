Золотоизвлекательную фабрику открыли в Степногорске

Кокшетау. 7 сентября. КазТАГ – В Степногорске Акмолинской области сдана в эксплуатацию новая золотоизвлекательная фабрика, передает корреспондент КазТАГ.

«В Степногорске товариществом «Инвест-РТ» введена в эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика по переработке минерального сырья», — сообщили в управлении предпринимательства и промышленности Акмолинской области.

Проектная мощность нового объекта — 108 тыс. тонн в год.

«Сейчас на фабрике работают 30 человек, но рабочие места будут увеличены до 49», — отметил директор предприятия Талгат Бесембеков.

Фабрика была построена в течение трех лет. Общая стоимость проекта составила Т1 млрд 288 млн.

На проектную мощность на фабрике рассчитывают выйти уже в 2018 году.