В Байконуре за счет бюджета Казахстана подключат к природному газу 6 домов и построят 5 многоэтажек

Байконур. 8 сентября. КазТАГ – В Байконуре за счет бюджета Казахстана подключат к природному газу 6 домов, построят 5 многоквартирных жилых домов и заменят магистральные трубопроводы инженерных систем, сообщает корреспондент КазТАГ.

«Совместно с казахстанской стороной нами была разработана программа, которая была утверждена на 5-й российско-казахстанской межправительственной комиссии. Согласно этой программе казахстанская сторона взяла на себя финансирование и замену трубопроводов водоснабжения, водоотведения и канализации. Эта работа уже началась. Также в планах Республики Казахстан строительство в Байконуре пяти пятиэтажных жилых домов. То есть в городе пойдет реальное оживление», — сообщил глава администрации г.Байконур Константин Бусыгин на встрече с населением в четверг, отвечая на вопросы жителей, поступивших в течение месяца.

«Программа по переводу жилых домов на природный газ утверждена. В этом году мы должны подключить к природному газу первые 5 домов. В 2017 году закупаем 2 тыс. газовых плит, из них 1500 установим до нового года. До окончания газификации будет закуплено и установлено порядка 7 тыс. газовых плит», — добавил он.

Кроме того, по его словам, в ближайшие 2 года будет существенно обновлен парк спецтехники города.

«В течение двух лет будет закуплена необходима коммунальная, уборочная, дорожная и спецтехника. Сумма для города беспрецедентная – 118 млн рублей», — сообщил К.Бусыгин.

«В планах городской администрации в 2017-2018 годах – оборудование сертифицированного по стандартам Российской Федерации автогородка для обучения и сдачи экзаменов на водительские удостоверения, стоимость автогородка – 10 млн рублей», — добавил глава города.

Он также рассказал о проектах развития экономики Байконура. В частности, об открытии в городе швейного производства по пошиву форменной одежды. Сейчас подбираются складские и производственные помещения.

Также в планах городской администрации – замена 300 км труб полива зеленых насаждений и обустройство пляжной зоны в районе берега Сырдарьи вблизи сероводородных источников.

«Проект готов, ищем инвесторов. Я думаю, там весь город будет отдыхать», — отметил К.Бусыгин.

Говоря о ремонте городских дорог, К.Бусыгин сообщил, что «в течение трех лет планируется полностью поменять асфальтовое покрытие в городе».

«Мы должны сами себя развивать, делать приоритеты по открытию новых производств, торговых точек, созданию рабочих мест», — подчеркнул глава администрации.