В Уральске за превышение должностных полномочий осудили директора филиала «Казгидромет»

Алматы. 8 сентября. КазТАГ – В Уральске директор филиала РГП «Казгидромет» Даулет Оралымбеков осужден на 5 лет 6 месяцев за превышение должностных полномочий, сообщает портал «Мой город».

«Суд признал Д. Оралымбекова виновным по ст. 362 ч.4 п.3 (превышение должностных полномочий в целях извлечения выгод для себя), ст. 369 ч.1 (служебный подлог) УК РК. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Как отмечает пресс-служба суда, с подсудимого в пользу государства в лице РГП на ПХВ «Казгидромет» также взыскана сумма ущерба в размере Т1,5 млн.

Согласно материалам дела, с 2015-2016 годы Д. Оралымбеков, превышая свои должностные полномочия, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя организовал незаконный сбор денежных средств с премиальных выплат в размере Т1,5 млн надбавок к заработной плате Т1,6 млн и командировочных расходов Т1,5 млн, выплачиваемых работникам данного филиала, а также вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о нахождении работников филиала в служебной командировке по районам области 54 дня, хотя фактически последние находились в командировке 3 суток. Полученные работниками денежные средства в виде командировочных были переданы Д. Оралымбекову.