Астана. 11 сентября. КазТАГ – Количество рейсов между Казахстаном и Украиной увеличится до 16 раз в неделю, сообщил комитет гражданской авиации МИР РК.

«Комитетом гражданской авиации МИР РК проведены переговоры с государственной авиационной службой Украины. Стороны обсудили развитие воздушных перевозок между странами и установили право выполнения 16 регулярных рейсов в неделю для авиакомпаний каждой из сторон», — говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета в Facebook в понедельник.

Также отмечается, что был обновлен и расширен перечень разрешенных пунктов для полетов. Так, на территории Украины это Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Ивано-Франковск, Ужгород, на территории Казахстана – Астана, Алматы, Караганда, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актау.

«Темпы роста пассажиропотока между Казахстаном и Украиной демонстрируют положительную динамику, в том числе из-за растущего количества транзитных пассажиров. В планах казахстанских авиаперевозчиков в ближайшее время увеличить количество рейсов из Астаны и Алматы в Киев», — говорится в сообщении.