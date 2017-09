Но можно ли верить туркам?! Вот в чем вопрос

Газета Straits Times со ссылкой на информационное агентство AFP опубликовала переданную из Стамбула статью под названием «Disquiet in Nato as Turkey, Russia inch closer to arms deal» — «В НАТО растет озабоченность в связи с тем, что Турция и Россия приближаются к заключению оружейного контракта».

В ней говорится так: «Турция и Россия все ближе подходят к заключению соглашения о первой крупной покупке вооружения турецкой стороной у Москвы. И это обстоятельство вызывает беспокойство у союзников Анкары по НАТО, хотя такая сделка, в конечном итоге, может и не состояться.

Судя по утверждениям турецких и российских официальных лиц, проделана вся необходимая подготовительная работа перед заключением соглашения по купле-продаже продвинутой зенитно-ракетной системы ПВО С-400. Речь идет о крупнейшем контракте Анкары с не являющимся членом НАТО поставщиком.

Но, несмотря на уверенные заявления, соглашение еще должно быть официально подписано. Аналитики по-прежнему выражают сомнения относительно того, что Турция получит батареи ракет класса «земля-воздух». Некоторые утверждают, что знак, подаваемый Западу посредством ведения переговоров касательно зенитно-ракетных комплексов С-400, имеет большее значение, чем конкретная покупка такого вооружения».

В последнее время часто приходится слышать утверждение о том, что Северная Корея является в наши дни самым непредсказуемым государством. Такая же, если не еще большая, непредсказуемость свойственна, как нам представляется, сегодняшней Турции. Просто Анкара, в отличие от официального Пхеньяна, который сделался согласно определению директора американской национальной разведки Дэниэля Коутса, «экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов и предметом большой озабоченности» для Вашингтона и вновь и вновь дает повод для созыва чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН, не дотягивает до уровня общемирового пугала. Она треплет нервы все тому же Западу всего лишь как «анфан террибль» трансатлантического альянса.

Но при этом внешнеполитическая эквилибристика Турции (читай – Эрдогана), по правде говоря, даст сто очков вперед даже самым замысловатым зигзагам политической линии Северной Кореи (читай — Кима Чена Ына) по части непредсказуемости. Чего стоит один только скоротечный переход от дружбы к вражде и потом уже от вражды к дружбе в отношениях с Россией в недавнем прошлом. Если смотреть шире, выясняется, что своими непредсказуемыми внешнеполитическими ходами Анкара запутала геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и еще донельзя испортила отношения с исторически самой близкой Турции европейской державой – Германией. Причем особого огорчения из-за этого в среде турецких руководителей не наблюдается.

Издание Quartz опубликовало материал Лианны Бриндед под названием «Merkel crushes Turkey's hopes to join the EU any time soon—if ever» — «Меркель рушит надежды Турции на вступление в ЕС в скором времени, если вообще не навсегда».

В нем излагается следующее: «В ходе решающих теледебатов со своим соперником Мартином Шульцем, транслировавшихся на немецких каналах, она сказала: «Совершенно очевидно, что Турция не должна становиться членом Европейского Союза».

Такое заявление, по всей видимости, не явилось неожиданностью для турецких властей.

Информационное агентство Reuters опубликовало переданную из Анкары статью под названием «Turkey criticizes German 'populism' after Merkel shift on EU membership» — «Турция критикует германский «популизм» после заявленного Ангелой Меркель изменения позиции по вопросу членства в ЕС».

В ней говорится так: «Пресс-секретарь турецкого президента Тайипа Эрдогана в понедельник обвинил немецких политиков в потворстве популизму после заявленного канцлером ФРГ Ангелой Меркель отказа от переговоров с Анкарой о членстве в ЕС.

«Не случайно, что наш президент Эрдоган был главной темой дебатов, — написал в Twitter’е пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калин. — Нападки Германии и Европы на Турцию и Эрдогана, игнорирующие основные и неотложные проблемы, являются свидетельством сужения их кругозора».

Зато Турция, казалось бы, укрепляет связи с Россией. Но Москва не очень-то спешит поверить туркам, и Казахстану советует не тешить себя надеждами в отношении них.

Газета «Новые Известия» опубликовала материал Павла Шипилина под названием «Павел Шипилин: зачем Назарбаев переходит на латиницу».

В нем излагается следующее: «Не уверен, что у Назарбаева получится выстроить с Эрдоганом такие же доверительные отношения, как с Путиным. Но он явно старается не держать яйца в одной корзине. Мне его игра на противоречиях между Турцией и Россией не нравится, вам, думаю, тоже. Тем не менее, с этой многовекторной политикой придется считаться. Сама Турция тоже хитрит и пытается усидеть на двух стульях, а то и на трех.

Но если выбирать между Казахстаном и Турцией как потенциальными союзниками в военном противостоянии с Западом, я бы отдал предпочтение Казахстану. Туркам совсем не доверяю».

