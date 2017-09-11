Синоптики предупредили о сильном ветре в Астане и нескольких регионах

Астана. 11 сентября. КазТА Г — Синоптики предупредили о сильном ветре в Астане и ряде регионов Казахстана 12 сентября, указано в сообщении РГП «Казгидромет».

«12-13 сентября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки (преимущественно дождь), местами сильные. 12 сентября ожидается северо-западный, западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.

«Ночью 12 сентября в Актюбинской, 12-13 сентября в Костанайской, Северо-Казахстанской, 13-14 сентября в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса», — предупредили синоптики.

«Астана: днем 12 сентября усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, ночью 13-14 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2 градусов», — говорится в сводке.

По информации акимата Астаны, в столице возможно подтопление улиц, частного жилого сектора и подземных переходов, а также падение деревьев из-за сильных порывов ветра. В этой связи коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме.

«Власти Астаны призывают жителей и гостей столицы тепло одеваться, максимально соблюдать меры безопасности и при внезапных чрезвычайных ситуациях обращаться в единую городскую службу 109. Из-за усиленной работы техники коммунальных служб возможны заторы и пробки на дорогах. В связи с этим водителям следует заранее планировать поездки по городу», — говорится в сообщении городского акимата.