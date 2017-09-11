Северный инвестиционный банк может стать партнером Казахстана

Астана. 11 сентября. КазТАГ – Министерство национальной экономики (МНЭ) РК и Северный инвестиционный банк (СИБ) будут работать над заключением рамочного соглашения, сообщила пресс-служба МНЭ.

«Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин в ходе встречи с представителями СИБ обсудил вопросы по возобновлению переговоров по заключению рамочного соглашения между правительством РК и Северным инвестиционным банком», — говорится в сообщении в понедельник.

Подробности переговоров в сообщении не раскрываются.

СИБ – многосторонний банк развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии. По оценкам Standard&Poor's и Moody's, СИБ имеет максимально высокий рейтинг кредитоспособности – AAA/Aaa.

Банк финансирует проекты, представляющие интерес для стран-членов как в Северной Европе (инвестиции в инфраструктуру, экологию, образование), так и за ее пределами (содействие фирмам-партнерам компаний из стран Северной Европы). СИБ имеет значительный кредитный портфель в сфере окружающей среды за пределами своих стран-членов, в том числе регионах Балтийского и Баренцева морей.

В 2015 году СИБ подписал 45 соглашений о займе на общую сумму 2,7 млрд евро. Сумма оплаченных займов в 2016 году составила 2,3 млрд евро. Основными сферами банковских вложений (86%) в 2015 году являются окружающая среда, энергетика, транспорт и логистика, инфраструктура и коммуникации, инновации.