ДВД проводит расследование по факту обнаружения тел 2-х детей в Алматы

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Алматы. 12 сентября. КазТАГ – Тела двух детей найдены в холодильнике в одной из квартир Алматы, передает корреспондент агентства.

Данную информацию подтвердили в ДВД города.

«Досудебное расследование проводится по статье «Убийство», — сказали в ДВД во вторник.

Как сообщают СМИ, квартира, где обнаружены тела детей, находится в Турксибском районе. Также отмечается, что накануне квартиру арендовала женщина с тремя детьми. О местонахождении матери и еще одного ее ребенка не сообщается.

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